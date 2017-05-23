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    Гройсман высказался об отставке министра агрополитики

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    По словам Гройсмана, ему жаль, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой подал в отставку: "Благодарен за совместную работу над вопросами развития и реформирования аграрного сектора".
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Кандидатура на пост министра аграрной политики будет предложена после консультаций с парламентской коалицией, заявил премьер Украины Владимир Гройсман.

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    "Что же, мне жаль, но это его решение. Благодарен за совместную работу над вопросами развития и реформирования аграрного сектора… Новая кандидатура на должность министра аграрной политики будет предложена после консультаций с коалицией, но стратегическая линия по развитию отечественного аграрного сектора будет однозначно продолжена", — написал премьер в Facebook.

    Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой во вторник заявил, что подал в отставку. Как отметил Кутовой, выбор министра об отставке является абсолютно естественным процессом для любой европейской страны и традиционной мировой практикой. Также он сообщил, что в ближайшее время планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины. Кутовой просит парламент проголосовать за его отставку.

    Кутовой работает министром аграрной политики в правительстве Гройсмана с апреля 2016 года. В конце апреля 2017 года премьер признал, что правительственная команда нуждается в усилении, заявив при этом, что пока вопрос внесения изменений в состав кабмина не обсуждается.

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