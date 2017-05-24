Мартын: бизнес будет до последнего биться за мораторий на продажу земли

"Украина технически давно готова запустить рынок сельскохозяйственных земель. Причина того, что тема моратория до сих пор активно муссируется, заключается в том, что существование запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель соответствует интересам крупного аграрного бизнеса в нашей стране. Благодаря невозможности продать украинские крестьяне могут передать землю в пользование или передать по наследству… Соответственно, бизнесу намного проще сегодня намного дешевле платить крестьянам тысячу гривен арендной платы за гектар, чем по 2-3 тысячи долларов за приобретение земли в собственность", — заявил Мартын во время пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001-го года. Уже с 2017-го года в Украине могут открыть рынок продажи сельскохозяйственной земли — таково требование Международного валютного фонда. До конца мая народные депутаты должны принять закон об открытом обороте сельхозземель. Это означает, что автоматически в конце этого года мораторий на продажу этих земель теряет силу.