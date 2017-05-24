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    Мартын: бизнес будет до последнего биться за мораторий на продажу земли

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    На сегодняшний день бизнесу выгодно, чтобы мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель продолжался, считает заместитель председателя совета Ассоциации "Земельный союз Украины", доктор экономических наук Андрей Мартын.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    "Украина технически давно готова запустить рынок сельскохозяйственных земель. Причина того, что тема моратория до сих пор активно муссируется, заключается в том, что существование запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель соответствует интересам крупного аграрного бизнеса в нашей стране. Благодаря невозможности продать украинские крестьяне могут передать землю в пользование или передать по наследству… Соответственно, бизнесу намного проще сегодня намного дешевле платить крестьянам тысячу гривен арендной платы за гектар, чем по 2-3 тысячи долларов за приобретение земли в собственность", — заявил Мартын во время пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001-го года. Уже с 2017-го года в Украине могут открыть рынок продажи сельскохозяйственной земли — таково требование Международного валютного фонда. До конца мая народные депутаты должны принять закон об открытом обороте сельхозземель. Это означает, что автоматически в конце этого года мораторий на продажу этих земель теряет силу. 

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