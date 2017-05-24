Свободный оборот земли: готова ли Украина? Экспертные мнения

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Международный валютный фонд требует от Украины внедрения рынка земли, что приближает нас к голосованию по отмене моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения, который действует в Украине с 2001 года. В октябре прошлого года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельскохозяйственных земель.

Мнения по поводу необходимости введения свободного рынка земли полярны. Одни считают, что продление запрета на свободную продажу сельхозземель фиксирует теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к тому, что крестьяне будут вынуждены продать свои паи за бесценок и останутся безземельными, а всю землю в Украине скупят крупные иностранные компании.

На пресс конференции в РИА Новости Украина эксперты разбирались, что же такое для Украины открытый рынок земли — шанс вырваться из бедности или потерять всё.

Продадут за бесценок

Профессор, доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что в земельном вопросе сплелись и интересы международных финансовых институтов, в частности, Международного валютного фонда, требующего от Киева побыстрее открыть рынок земли, и желание самой украинской власти найти хоть какие-то источники пополнения государственного бюджета.

РИА Новости Украина Константин Гришин Доктор экономических наук Алексей Плотников

"Кроме того, земельный вопрос выступает как инструмент пиара, как возможность отвлекать внимание от роста цен и тарифов, как возможность создать самые разнообразные мифы начиная с того, что открытие рынка сделает Украину международным инвестиционным центром и заканчивая противоположной точкой зрения, что рынок — это все скупят, все продадут, отберут и так далее", — сказал Алексей Плотников.

По его мнению, в нынешних условиях Украина не готова к тому, чтобы переходить на "вульгарный, жесткий и простой рынок" земли.

"Во-первых, ситуация кризиса — это минимальные цены и возможность того, что все будет недооценено и сделано так, чтобы это было выгодно кому угодно, кроме национальных интересов, кроме граждан Украины. Во-вторых, механизмы, которые существуют в сельском хозяйстве, традиции украинского села, не предполагают мгновенный переход на куплю-продажу, мгновенное формирование иных механизмов, которые сломали бы этот уклад", — пояснил Плотников.

Выходом из сложившейся ситуации, по словам эксперта, может стать формирование рынка прав аренды на землю с соответствующими защитными механизмами.

"С точки зрения политэкономического понимания, что такое собственность, есть характеристики — владение, распоряжение и пользование. В данном случае, я думаю, что владение землей логично оставить в руках государства, а распоряжение и пользование выпустить в рыночные отношения, выпустить на рынок, то есть сформировать рынок прав аренды.

Кроме того, необходимо формирование защитных механизмов от спекулятивных действий, от не целевого использования — от всего того, чем нас, может быть, избыточно пугают, но тем не менее, может иметь место в реальности… Рынка прав аренды на землю с соответствующими защитными механизмами — это то, для чего сейчас созрела наша страна, это то, что можно использовать в условиях современного развития экономики, политики и иных сфер в Украине", — заявил Плотников.

Бизнес будет биться за мораторий до последнего

С ним не согласен заместитель председателя совета Ассоциации "Земельный союз Украины", доктор экономических наук Андрей Мартын, который уверен, что Украина уже давно готова к свободному обороту земель.

РИА Новости Украина Константин Гришин Заместитель председателя совета Ассоциации "Земельный союз Украины" Андрей Мартын

"25 лет в нашей стране идет земельная реформа, большая часть сельскохозяйственных земель уже давно находится в частной собственности граждан Украины, но достаточно давно у нас в законодательстве сохранялся временный запрет на распоряжение граждан своим частным имуществом — своими земельными участками, которые они получили в процессе приватизации земель бывших коллективных сельскохозяйственных предприятий", — сказал Андрей Мартын.

По его словам, за последние 10 лет в Украине создана практически вся инфраструктура, необходимая для запуска полноценного рынка сельскохозяйственных земель.

"В Украине давным-давно функционирует электронный земельный кадастр и электронный же реестр вещевых прав на недвижимое имущество, создано законодательство об оценке недвижимости, и земли в том числе, которое базируется на лучших международных стандартах оценки. В Украине есть достаточно жесткое антимонопольное законодательство, у нас есть законодательство, которое не допускает использование на рынке недвижимости средств, полученных преступным путем", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, существование запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель отвечает интересам крупного агробизнеса в Украине, который зарабатывает на наличие моратория достаточно неплохие деньги.

"Бизнесу сегодня намного дешевле платить крестьянам тысячу гривен в год арендной платы за гектар, чем сейчас доставать из кармана и выплачивать, например, по две-три тысячи долларов за приобретение земли в собственность.

Поэтому во все времена и большой, и крупный, и средний наш агробизнес выступал главным лоббистом на сохранение запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель…

Сегодня операционная прибыль с одного гектара земель, которые вовлечены в сельскохозяйственное производство, составляет 200-300 долларов, при этом арендная плата, еще раз подчеркну, в среднем — 100-1200 гривен по стране. И становится понятным, какую часть прибыли сегодня забирает себе предприниматель, и какая остается собственнику земельного участка. Соответственно, бизнес будет биться за мораторий до последнего", — пояснил Мартын.

Зернотрейдеры могут остаться не у дел?

Эксперт Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) по вопросам земельных отношений Роман Граб подчеркнул, что чрезвычайно важно, на каких условиях рынок земли будет функционировать и как будут работать после его открытия сельхозпроизводители.

РИА Новости Украина Константин Гришин Эксперт Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" по вопросам земельных отношений Роман Граб

"Цель земельной реформы — привлечь в Украину инвестиции, создать лучшие условия для агробизнеса, чтобы работать было лучше, чтобы можно было наращивать объемы, создавать лучшую экономическую ситуацию и для самих селян. Поэтому те ограничения и те условия рынка земли, которые сейчас предлагаются и правительством, и зарегистрированными законопроектами являются довольно таки спорными. И наиболее дискуссионным и важным представляется именно вопрос допуска юридических лиц к рынку земли", — сказал Граб.

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Он считает, что государственная политика должна быть направлена на то, чтобы в Украине одновременно существовали и маленькие семейные фермы, и крупные компании, которые вырабатывают экспортно ориентированный продукт.

"Мы считает, что государство, продавая государственные земли, может выделять какую-то часть из полученных от продажи денег в специальный фонд, который будет использоваться специально для того, чтобы поддерживать малых, мелких фермеров, средние хозяйства, будет предоставлять кредиты под определенный низкий процент. И государство ничего не потеряет, и фермеров это будет стимулировать быть эффективными", — считает эксперт Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Продажа земель неотвратима

Партнер юридической компании Alexandrov & Partners, глава Комиссии по вопросам инвестиций ICC Ukraine Оксана Крыжановская считает, что в любом случае в Украине к концу нынешнего года или к началу следующего будет принят законопроект по свободному обороту земель сельскохозяйственного назначения.

РИА Новости Украина Константин Гришин Глава Комиссии по вопросам инвестиций ICC Ukraine Оксана Крыжановская

"Какой бы законопроект не был взят за основу и что ключевое в нем должно быть — на самом деле, это все механика. Любой вопрос будет спорным, будет обсуждаться, будет иметь плюсы и минусы. Я считаю, что основное, что должно быть, — это электронные торги, и мы должны начинать с земель государственной собственности", — сказала Оксана Крыжановская.

По ее мнению, страхи по поводу массовой скупки земель абсолютно не обоснованы.

"Мы проводили опросы и среди наших клиентов, и смотрели опросы, которые проводили другие агентства. Более 60-65% респондентов, как мелкого, так и среднего, и крупного бизнеса, высказали свою неготовность покупать землю после открытия рынка. Естественно, что крупный бизнес против отмены моратория, поскольку у них денежные активы находятся в других местах — у них есть обязательства, есть евробонды и так далее, и они не готовы сейчас выложить крупную сумму денег за покупку земли. Им гораздо удобнее арендовать", — пояснила Крыжановская.

Она подчеркнула, что с учетом того, что агробизнес сейчас идет по пути сокращения рабочих мест за счет привлечения современных технологий, государство должно сосредоточится на поддержке мелких фермеров и семейных хозяйств.