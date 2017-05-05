Виктор Суслов: Украина идет к деградации и тотальной нищете

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

О том, чем чреват для Украины рост государственного долга, чем обернется для простых граждан разрешение продажи сельхозземель и нужен ли Украине уголь Донбасса, рассказал в интервью РИА Новости Украина экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Государственный долг Украины вырос до 72,4 миллиарда долларов. Есть ли у государства шансы расплатиться когда-нибудь с кредиторами?

— Государственный долг Украины систематически растет, при том, заметим, что в последние годы общий объем валового внешнего долга Украины сокращается. Если брать период после Майдана, то на 1.01.2014 года валовой внешний долг Украины составлял $142,1 млрд, а на 1.01.2017 года — $113,5 млрд, т. е. он сократился на $28,6 млрд. Зато государственный долг за этот же период увеличился на $10,9 млрд и достиг $42,6 млрд. У нас происходит как бы перетекание внешних коммерческих долгов в государственный долг. Но это происходит из-за того, что украинским коммерческим структурам, и банкам в том числе, очень сложно перекредитовываться. Они не получают новых кредитов на Западе, имеют очень низкие кредитные рейтинги, очень низкий уровень доверия, поэтому вынуждены возвращать свои долги. Это приводит к оттоку валюты из страны. В целом же проблема внешнего долга для Украины состоит не в его чрезмерной величине, а в высоких процентных ставках по получаемым кредитам и, соответственно, в огромных расходах на обслуживание долгов.

Ну а компенсируются потери валюты частично увеличением государственных долгов за счет кредитов, которые наше правительство и НБУ получают от МВФ и стран Запада. Иначе говоря, украинская власть и ее политика на сегодня реально получают политическую и экономическую поддержку Запада. Конечно, эти долги приходится выплачивать, и это ведет к значительному увеличению нагрузки на государственный бюджет и, соответственно, ухудшает финансовое положение Украины. Это опасно, это не может продолжаться долго, потому что рано или поздно снова может наступить ситуация, когда будут неизбежны решения по реструктуризации внешних долгов либо даже решения, связанные с объявлением дефолта и неспособностью платить долги. Но еще хуже, что украинская власть попала в полную политическую зависимость от своих кредиторов и вынуждена по многим направлениям проводить политику, которая не соответствует интересам украинского народа.

Украинское фото Виктор Суслов

Означает ли это, что для получения очередного транша мы будем выполнять все условия МВФ, поскольку у нас пока на внешние рынки заимствования нет выхода?

— Украина политически вынуждена выполнять эти требования. Мы знаем, насколько острая дискуссия ведется вокруг очередных обязательств, которые взяла на себя Украина по обновленному меморандуму с МВФ ради того, чтобы получить очередной всего-навсего 1 миллиард долларов кредита от МВФ. Там и пенсионная реформа, прямо скажем, реформа непопулярная, которая будет связана либо с повышением пенсионного возраста, либо, как появились от правительства новые заявления, с тем, что работающие пенсионеры будут лишены пенсий.

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Рынок земли – это тоже одна из наиболее острых тем, потому что, как уже многократно заявлялось представителями правительства, если Верховная Рада не сможет принять закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, то новых траншей Украине ожидать не придется. Валютный фонд свернет программу кредитования. Вслед за этим свернутся программы кредитования и от других кредиторов и доноров — Мирового банка, Европейского банка, ЕС и других — и у страны возникнут очень сложные, практически неразрешимые финансовые проблемы. Поэтому ожидается, что, скорее всего, решение о продаже земли сельскохозяйственного назначения под давлением МВФ будет принято.

Есть мнение, что если этого не сделать, то наша экономика будет продолжать стагнировать? Вы согласны?

— Знаете, вопрос продажи земель намного сложнее, чем привлечение иностранных инвесторов. Надо определиться не только с целесообразностью, но и со своевременностью этого шага. Известно, что Украина входит в число стран с наиболее высоким уровнем коррупции во власти. Должны ли мы, украинский народ, доверить распродажу нашего последнего национального достояния — земли — коррупционерам?

Легко прогнозировать огромные злоупотребления, массовое нарушение прав простых граждан, драматический рост числа гражданских конфликтов и споров вокруг земельных вопросов. Ситуация в стране может быть дополнительно дестабилизирована на многие годы. Надо было бы сохранить мораторий на продажу земель до прихода некоррумпированной власти, пользующейся доверием граждан.

Что же касается аграрного сектора, то у нас инвестиции в этот сектор и так пришли, и достаточно крупные иностранные компании работают в этом секторе. Сельское хозяйство успешно развивается и на арендованных землях. Сегодня эта отрасль приносит основную часть доходов от экспорта Украины. Каждый крупный агрохолдинг арендует и эффективно использует сотни тысяч гектаров земли. И они не хотят приватизации земли только потому, что опасаются, что арендуемые ими земли будут отданы другим собственникам, что будет нарушено или даже разрушено уже налаженное производство. А тут еще некоторые "умники" из украинского правительства обещают продавать не более 200 гектаров земли "в одни руки", что может полностью разрушить крупные высокоэффективные механизированные производства. Снова зазвучали голоса о необходимости создания условий для развития мелких крестьянских ("фермерских") хозяйств в противовес крупному производству.

То есть нельзя вводить свободную продажу земли даже под давлением МВФ?

— Пока не будет выработана ясная и получившая общественное признание стратегия развития украинского аграрного сектора, вводить свободную продажу земли сельскохозяйственного назначения нельзя. Важнейшей частью этой стратегии должно быть также решение проблемы аграрного перенаселения в Украине и содержания и развития бытовой, социальной и культурной инфраструктуры на селе.

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Традиционно в развитых странах проблема аграрного перенаселения решалась путем развития мощного промышленного сектора и переносом рабочих мест в промышленность. Однако украинская власть под давлением наших западных "кураторов" избрала и последовательно проводит курс на деиндустриализацию страны и постепенный демонтаж промышленности. Но это порождает новые и новые отряды "лишних людей", которые высвобождаются из промышленности, транспорта, сферы науки и образования и т.д. И часто эти "лишние люди" находят приложение своим знаниям и рукам за пределами Украины.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экс-министр экономики, заслуженный экономист Украины Виктор Суслов

Плюс еще более сложной проблемой для страны вместе с вытеснением части трудоспособных граждан за границу и, соответственно, прекращением ими уплаты налогов в бюджет и взносов в пенсионный фонд, оказывается неспособность правительства выплатить пенсии миллионам украинских пенсионеров, которые, конечно, не имели возможности себя обеспечить раньше накоплением значительных финансовых средств. То есть все это приводит в целом к деградации страны и к попаданию значительной части граждан за пределы бедности в состояние полной нищеты.

Если будет полностью поставлена точка в деиндустриализации, возможно, нам и не понадобится уголь, который мы раньше поставляли с временно не подконтрольных территорий?

— Уголь нужен Украине прежде всего для энергетических целей, поскольку значительная часть наших тепловых электростанций работает на антраците. Поэтому уголь будет нужен все равно, тем более что ситуация в энергетике очень быстро ухудшается. Намечается тяжелый кризис атомной энергетики в виду того, что значительная часть наших атомных реакторов уже отслужила свой срок и нуждается в больших средствах для модернизации либо даже должна быть остановлена и заменена новыми. Но новые атомные станции Украина строить не в состоянии по финансовым причинам, и поэтому стабильная работа тепловой энергетики для Украины тоже была бы чрезвычайно важной.

А проблем в банковской системе Украины не ожидается? Появилась информация, что Внешэкономбанк докапитализировал свою украинскую дочку. Похоже, что ВЭБ остается и видит в работе в Украине перспективы.

— Внешэкономбанк, видимо, еще продолжает бороться за украинский рынок. Хотя, хочу напомнить недавнее заявление Валерии Гонтаревой, которая пока еще глава НБУ, о том, что она считает, что у банков с российским капиталом в Украине перспектив нет по политическим мотивам, потому что, видите, это те банки, которые подвергаются прямым атакам политического характера со стороны активистов, радикалов и т.д. Я думаю, что здесь проблемы у банков с российским капиталом будут. Но, в конце концов, уже более половины банков и с украинским капиталом ликвидированы. Я думаю, что со временем в украинском банковском секторе будут доминировать, как почти везде в Восточной Европе, крупные западные банки.

Вы упомянули Гонтареву. По вашему мнению, президент подпишет ее отставку?

— Не сомневаюсь, что подпишет. Он должен будет подать предложение ВР о принятии ее отставки и, конечно, если за всем этим не стоит какая-то идея некой политической игры в ВР, то отставка, конечно, должна быть принята.

Вступило в силу решение суда о конфискации полутора миллиардов долларов со счетов Януковича и его окружения в Ощадбанке, и президент сказал, что эти деньги пойдут на укрепление обороноспособности, в частности на армию. Как вы считаете, правильно распорядились такой огромной суммой?

— Мы все-таки должны уважать украинское законодательство. Я не знаю, есть ли реально эти полтора миллиарда долларов, поскольку, как вы знаете, бывший президент Янукович сделал официальное заявление о том, что все вклады его в Сбербанке, принадлежащие ему деньги составляют 28 миллионов, но не долларов, а гривен. Которые, кстати, никто и не пытался конфисковывать. Никаких полутора миллиардов у него не было и нет. А конфискованная сумма состоит в основном из ценных бумаг украинского правительства, а не наличных денег. В ряде информационных сообщений говорится о том, что это ценные бумаги, принадлежащие каким-то структурам и фирмам, связанным с Януковичем. Если это бумаги не Януковича, а фирм, связанных с Януковичем, то надо еще понять, что это за фирмы и почему они финансировали украинский бюджет, покупая ценные бумаги правительства. Получается, что эти ценные бумаги надо суметь продать еще раз. Но, допустим, что все получится.

Тогда нужно учитывать, что президент страны у нас не вправе распоряжаться бюджетными средствами. Если эти деньги поступают в бюджет, а именно так и заявлено, то, конечно, в ВР должен быть подан проект закона, которым бюджет увеличится на эти полтора миллиарда долларов в гривневом эквиваленте, но будет где-то там, условно, около 40 миллиардов гривен. Поэтому доходную и расходную часть бюджета нужно увеличить примерно на 40 миллиардов гривен. Ссылки на то, что эти средства уже учтены в Законе о бюджете как доходы от спецконфискации не проходят, потому что закон о спецконфискации так и не был принят. Теперь нужно расписать, на что именно пойдут эти деньги, голосовать будет, конечно, ВР. Но я что-то сомневаюсь, что мы с вами увидим такой проект закона.