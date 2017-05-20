ЧП в энергетике Украины возникло из-за бездеятельности Кабмина - Землянский

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Из-за введенных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии теплоэлектростанции Украины должны экономно потреблять дефицитный уголь антрацитовой группы. В таком режиме нужно будет продержаться до новых поставок этого топлива из-за рубежа — примерно до середины сентября, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

По данным Насалика, потребление антрацита минимальное — около 3,5-4 тысяч тонн в сутки, тогда как ранее ТЭС потребляли 22-25 тысяч тонн в сутки. По данным министерства, запасы антрацита на складах ТЭС сейчас составляют 425 тысяч тонн.

Что привело к дефициту нужного ТЭС угля, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"К сожалению, вопросом интенсификации добычи угля последние три года правительство вообще не занималось. Потому что в 2014 году, как мы помним, в Коалиционном соглашении было принято решение о, по сути, закрытии государственных угледобывающих предприятий, тех, которые остались на подконтрольной украинской территории. В первую очередь, речь идет о Львовско-Волынском угольном бассейне. Поэтому и была введена чрезвычайная ситуация в энергетике", — отметил эксперт.

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