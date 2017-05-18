Рынок земли? Это как продать почку - Решмедилова

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Судя по высокому градусу, с которого началась пленарная неделя в Верховной Раде Украины, и по тем информационным "бомбам", которые уже запущены, нардепы могут готовить украинцам очередной неприятный сюрприз, а у народа уже не хватит сил адекватно на это реагировать. Об этом сказала политический эксперт Александра Решмедилова во время заседания "круглого стола" левых политсил в Киеве, посвященного земельному вопросу.

"Неделя еще не закончилась. И что мы получили за первые три дня? У нас есть запрет георгиевской ленточки, у нас есть решение по депутату Артеменко, у нас есть социальные сети, интернет и иже с ним, то есть решение СНБО. Это громкие поводы, которые будут обсуждаться", — сказала Решмедилова.

Она напомнила, что в повестке дня работы парламента есть и "религиозные" или "антирелигиозные" законы, которые тоже дадутся очень нелегко — "и они очень отвлекут внимание".

"Поэтому во всем этом "буйстве красок" можно протянуть спокойно и изменения по рынку земли, потому что у людей просто не хватит уже запаса "радости", под все эти новости они могут это и проглотить", — предположила Решмедилова.

Но насколько это реально и есть ли в Раде необходимое количество голосов для голосования по земельному вопросу? Эксперт напомнила, что последовательно против снятия моратория на продажу земли в парламенте выступает "Оппозиционный блок".

"Люди Бойко (лидер фракции Оппоблока в Раде — Ред.) об этом говорят постоянно и последовательно… И появляются — у нас же оппозиция разношерстная — на этой теме и другие силы. Кто популистически, кто — другими методами, но стараются эту нишу занять…", — сказала Решмедилова, добавив, что, тем не менее, известно: когда власти нужно, то "очень быстренько находятся голоса".

Эксперт высказала догадку, что в длительный период парламентских "каникул" диалог по земельному вопросу шёл активно, поэтому "можно допустить, что голоса уже есть".

Если же нет, есть запасной вариант: решение может быть принято через Конституционный суд, где уже находится соответствующее представление 55 парламентариев, которые ходатайствуют о признании неконституционным моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Читайте также: Без "1С" как без рук. В шаге от бизнес-катастрофы

"Возможно ли это? Да, возможно. Больше скажу: его (решение КСУ — Ред.) желательно принять максимально оперативно, в течение мая. Вот по какой причине: сейчас в КСУ есть недокомплект судей… И в июне еще у двух судей заканчивается срок полномочий… Поэтому, когда будет ограниченное количество судей, май-июнь, это может быть удобным для принятия таких решений, и (могут — Ред.) заставить КСУ принять решение", — сказала эксперт.

Она добавила, что "рынок земли — это как продать почку, один раз, очень выгодно, но… потом бегать по всевозможным учреждениям и искать донора будет крайне сложно".

"Поэтому тот, кто считает, что это лучшая инвестиция… Всегда же можно сказать, что почки у тебя две, но это — дорогой ценой…" — подчеркнула Решмедилова.

Политолог также отметила, что "не так страшна сама инициатива, как страшно то, кто будет её реализовывать".

"Вот с этими людьми (реализовывать — Ред.), которые сейчас во власти? Это очень настораживает. Потому что доверия к ним всё меньше, рейтинги рушатся, и поэтому они готовы на разные эмоциональные такие решения, и часто даже под давлением внешних игроков", — сказала Решмедилова, напомнив, что как раз сейчас в Киев приехала миссия МВФ: "на осмотрение, на проверки, аудиты, раздавать ц.у. (ценные указания — Ред.)…".

"Мы всё больше переходим под внешнее управление, решения принимаются не под куполом Верховной Рады, не там, где они должны приниматься. Они либо "спускаются" с Банковой, либо их к нам просто привозят. Эти тенденции крайне плачевны, это надо учитывать", — резюмировала политэксперт.

Напомним, в октябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 1 января 2017 года. Предполагалось, что за это время удастся урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота земель.

Читайте также — Новый Трудовой Кодекс: возврат крепостного права на фоне эмиграции

Одним из требований Международного валютного фонда к Украине является либерализация ранка земли. Если правительство выполнит условия МВФ, то мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения потеряет силу в конце текущего года. Соответствующий закон Верховная Рада должна принять к концу мая.