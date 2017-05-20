Землянский: рост тарифов на электроэнергию неизбежен

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

До середины сентября Украина будет экономно потреблять антрацит из-за введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии. Они предусматривают, что экономно потреблять дефицитный уголь антрацитовой группы должны теплоэлектростанции.

В таком режиме нужно будет продержаться до новых поставок этого топлива из-за рубежа примерно до середины сентября. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Он отметил, что в настоящее время потребление антрацита минимальное — около 3,5-4 тысяч тонн в сутки, тогда как ранее ТЭС потребляли 22-25 тысяч тонн в сутки. По данным Минэнергоугля, запасы антрацита на складах ТЭС составляют 425 тысяч тонн.

На долго ли хватит этих запасов и откуда Украина будет поставлять антрацит проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Можете нам объяснить, как удалось ТЭС сократить потребление антрацита с 25 тысяч тонн в сутки до четырех тысяч. От чего пришлось отказаться?

— Они были просто остановлены, то есть они были остановлены до минимума и соответственно было сокращено потребление. То есть нагрузка перешла на ТЭС, работающие на марке Г, частично в апреле нагрузку брала на себя гидрогенерация, потому что достаточно хороший водный режим нам позволял увеличивать выработку электроэнергии на ГЭС и ГАЭС. И соответственно атомная генерация, то есть она тоже увеличила свою долю производства электроэнергии. То есть таким образом перераспределили нагрузку на другие виды генерации, тепловую генерацию, работающую на марке Г. Вот таким образом и удалось сократить.

Долго удастся работать в таком режиме?

— Предполагалось, когда еще в прошлом месяце было принято решение продлить на месяц, то есть говорилось о том, что режим чрезвычайной ситуации будет продлен до начала отопительного сезона, потому что по большому счету речь идет о ряде мероприятий, которые должны быть проведены, начиная от организации поставок импортного антрацита из дальнего зарубежья. То есть мы уже видим заявление того же ДТЭК по поводу импорта порядка 675 тысяч тонн, которые были закуплены в ЮАР. Это перевод блоков станций на работу на уголь газовой группы. То есть, речь идет о государственных ТЭС — Змиевской и возможно Трипольской и ДТЭКовские: Приднепровская и Криворожская станции. Там часть блоков будет переводиться на уголь марки Г. И это вопрос интенсификации добычи, к сожалению, то чем последние три года правительство вообще не занималось, потому что в 2014 году, как мы помним, в коалиционном соглашении было принято решение о по сути закрытии государственных угледобывающих предприятий. Мы говорим о тех, которые остались на подконтрольной украинской территории. В первую очередь речь идет о Львовско-Волынском угольном бассейне. И после этого контроль за этими мероприятиями для этого и введена чрезвычайная ситуация в энергетике.

А на украинцах это экономное потребление, эти чрезвычайные меры отразятся?

— Я думаю, что в ближайшей перспективе — нет. Тем более, что к сожалению у нас меняется архитектура вообще производства и потребления электроэнергии. У нас объемы снижаются в значительной мере и снижается потребление электроэнергии за счет падения промышленности. Соответственно мы уже говорили о перераспределении нагрузки на другие виды генерации, и в связи с этим, я думаю, скажем, существенно повлиять на население это не должно. Что касается тарифа, я думаю, это вопрос ближе к отопительному сезону, когда будут перерасчеты в связи с тем, что все-таки, во-первых, уголь импортируется, а во-вторых это вопрос, какие вложения из бюджета необходимы будут для увеличения добычи угля газовой группы на государственных шахтах.

Относительно импорта угля уже сейчас какие-то договоренности есть?

— Сейчас речь идет о запрете импорта антрацитовой группы из РФ, потому что та же компания ДТЭК достаточно активно выступает по поводу того, что она против импорта, из-за того что это может быть уголь с так называемых "национализированных" предприятий, которые работают на неподконтрольной территории, которые будут выдаваться за уголь с Кузбасса, а по сути дела контрабанда. Поэтому активно противодействуют. Мы закупать уголь можем в ЮАР, Австралии или США, о которых говорит Игорь Насалик, но весь вопрос в системности. Это самый важный момент. В принципе, в независимости от того, где бы не закупался, нужно чтобы был четкий алгоритм поставок угля. То есть мы можем работать, загружать его с колес, это не проблема, но это должно быть сделано достаточно системно.

Чтобы были бесперебойные системные поставки без проблем?

— Абсолютно. То есть мы проходили уже достаточно сложные моменты в 90-ые годы. В начале 90-ых, когда мы помним были веерные отключения, были поставки с колес, вот весь вопрос был как раз в алгоритме этих поставок, чтобы они происходили достаточно системно. И безусловно, импорт приведет к росту тарифа. Я думаю, что скорее всего этот рост будет переложен на плечи промышленности, в первую очередь, но я боюсь, что и населению избежать роста тарифов на электроэнергию не удастся, но опять же таки, это речь уже о среднесрочной перспективе, то есть это, я думаю, не раньше чем осень, а может и весна следующего года.

На сколько хватит этого антрацита, который у нас есть сейчас?

— За счет перераспределения нагрузки, тот объем антрацита, который планировался изначально в размере пяти миллионов тонн до конца года, сейчас требуется порядка трех миллионов тонн. Вот нам до конца года нужно будет импортировать три миллиона тонн. Ну, как минимум один миллион тонн возьмет на себя ДТЭК. Как будут развиваться события дальше, то есть какие решения будут со стороны государства и успеет ли к отопительному сезону перепрофилировать на работу на марке Г, это покажет время. Почему, собственно и сохраняется чрезвычайная ситуация в энергетике, для того чтобы правительство продолжало контролировать эти процессы.

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