Чья земля и чьи в Украине проблемы с землей?

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Власти Украины пообещали главному кредитору страны — Международному валютному фонду — до конца мая текущего года принять закон, регламентирующий оборот земель, а с 2018 года – запустить их продажу. С приближением сроков выполнения условий МВФ в стране разгорается жаркая дискуссия о том, нужно ли Украине выполнять это требование и отменять мораторий продажу земли сельхозназначения.

Технически Украина готова к запуску свободного рынка

По мнению председателя совета Ассоциации "Земельный союз Украины", доктора экономических наук Андрея Мартына, Украина уже давно готова к свободному обороту земель.

"25 лет в нашей стране идет земельная реформа, большая часть сельскохозяйственных земель уже давно находится в частной собственности граждан Украины, но достаточно давно у нас в законодательстве сохранялся временный запрет на распоряжение граждан своим частным имуществом — своими земельными участками, которые они получили в процессе приватизации земель бывших коллективных сельскохозяйственных предприятий", — сказал Андрей Мартын на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, за последние 10 лет в Украине создана практически вся инфраструктура, необходимая для запуска полноценного рынка сельскохозяйственных земель.

"В Украине давным-давно функционирует электронный земельный кадастр и электронный же реестр вещевых прав на недвижимое имущество, создано законодательство об оценке недвижимости, и земли в том числе, которое базируется на лучших международных стандартах оценки. В Украине есть достаточно жесткое антимонопольное законодательство, у нас есть законодательство, которое не допускает использование на рынке недвижимости средств, полученных преступным путем", — подчеркнул эксперт.

Интересы агрокорпораций под угрозой

По его мнению, существование запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель отвечает интересам крупного агробизнеса в Украине, который зарабатывает на наличии моратория достаточно неплохие деньги.

"Бизнесу сегодня намного дешевле платить крестьянам тысячу гривен в год арендной платы за гектар, чем сейчас доставать из кармана и выплачивать, например, по две-три тысячи долларов за приобретение земли в собственность. Поэтому во все времена и большой, и крупный, и средний наш агробизнес выступал главным лоббистом на сохранение запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель… Сегодня операционная прибыль с одного гектара земель, которые вовлечены в сельскохозяйственное производство, составляет 200-300 долларов, при этом арендная плата, еще раз подчеркну, в среднем — 100-1200 гривен по стране. И становится понятным, какую часть прибыли сегодня забирает себе предприниматель, и какая остается собственнику земельного участка. Соответственно, бизнес будет биться за мораторий до последнего, и мы это видим и в парламенте, где очень многие политические силы мотивированы крупным агробизнесом, мы видим это и по деятельности отдельных политических партий", — пояснил Мартын.

Какое сельское хозяйство нужно Украине

Как отметил эксперт, требования Международного валютного фонда в отношении рынка земли достаточно абстрактны и сформулированы в виде одного достаточно общего предложения, и, как часто бывает в Украине, стороны сойдутся на каком-то компромиссе.

"Скорее всего требование запустить полностью открытый рынок земли не будет реализовано. Мы должны понимать, что действующее законодательство Украины уже устанавливает достаточно большое количество ограничений на рынке, начиная с недопуска иностранцев, применения антимонопольного законодательства, особенности оценки и так далее. Поэтому все, что осталось урегулировать нашим законодатели, чтобы рынок уже функционировал в полностью оформленном состоянии — это определиться, кто может быть покупателями земельных участков сельскохозяйственного назначения", — сообщил он.

Смотрите также: Мартын: бизнес будет до последнего биться за мораторий на продажу земли

И в связи с этим Украину ожидает общественно-политическая дискуссия, считает Мартын, поскольку тут нужно определить, какое сельское хозяйство страна хочет иметь в будущем.

"Или это будут крупные корпорации с высокими прибылями, которым, кстати, не надо никакой государственной поддержки, которые сами будут платить большие налоги. Или у нас собственниками земли у нас должны стать маленькие крестьянские семейные фермерские хозяйства, которые пусть и не будут суперприбыльными и придется тратить какие-то бюджетные деньги на государственную поддержку, но которые будут равномерно распределять доходы от сельского хозяйства среди сельского населения и будут создавать раз в десять больше рабочих мест, чем создают сегодняшние агрокорпорации. Вот как пропишет сегодня законодатель сегодня требования к покупателям земельных участков, будет в значительной мере зависеть будущее украинских сельских территорий", — пояснил эксперт.

Требование МВФ выполнено не будет

По его мнению, украинский парламент сегодня не готов голосовать за любой вариант законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

"И можно уже сейчас заранее сказать, что это требование МВФ останется не выполненным парламентом, поскольку правительство и Национальный банк могут подписывать какие угодно меморандумы, но мораторий может снять только Верховный Совет Украины. В Верховном совете Украины сегодня нет достаточного количества голосов, которые были бы за любой вариант законопроекта. По разным причинам. Это и большие стереотипы в обществе на этот счет, и непонимание темы большей частью городского населения страны. У нас большинство городских жителей вполне искренне считают, что это последнее, что у нас осталось в государственной собственности, и если мы снимаем мораторий, значит сейчас государство продаст иностранцам последнее, что осталось. На самом деле это не так, речь идет просто о возможности таких же, как и мы, граждан Украины, семи миллионах человек распоряжаться их личными земельными участками, которые находятся в их частной собственности и которые государство разрешило им только передать кому-то в пользование", — пояснил Мартын.

Эксперт прогнозирует, что реального запуска рынка сельхозземель можно ожидать в октябре-ноябре нынешнего года, когда Конституционный суд рассмотрит дело, которое инициировали 53 народных депутата Украины по вопросу конституционности запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель.