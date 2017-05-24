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    Золотарев о непоправимых потерях: почему ушел Кутовой

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    Если чиновник такого высокого ранга видит, что в данной конфигурации невозможно реализовать свои планы и обещания – он уходит, отмечает политолог Андрей Золотарев, комментируя отставку министра аграрной политики Тараса Кутового.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой во вторник, 23 мая, заявил, что подал в отставку

    Как отметил Кутовой, выбор министра об отставке является абсолютно естественным процессом для любой европейской страны и традиционной мировой практикой. Также он сообщил, что в ближайшее время планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины. Кутовой просит парламент проголосовать за его отставку.

    Позднее СМИ сообщили, что Кутовой подал в отставку из-за несогласия с земельной реформой, предлагаемой правительством, а также из-за напряженных отношений с премьер-министром. Более того, сообщается, что у Кутового все время были напряженные отношения с премьер-министром Владимиром Гройсманом, который "навязал ему первого заместителя Максима Мартынюка". 

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    Flickr/shine oa
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    По мнению политического эксперта, руководителя аналитического Центра Андрея Золотарева, не стоит искать теории заговора, почему Кутовой уходит: "если чиновник такого высокого ранга видит, что в данной конфигурации невозможно реализовать свои планы и обещания – он уходит". 

    "Это европейский подход и это достойно уважения и, надеюсь, может послужить примером для остальных", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

    Также показательно, отмечает политолог, что отставка проходит без скандала: "это тоже европейский уровень". 

    "Думаю, у него были на то личные причины, которые его мотивировали. Насколько мне известно, Кутовой довольно успешный финансист и хорошо разбирается в инвестициях. В свое время он вошел в десятку лучших финансистов Украины. Делал первое IPO", – сообщил Золотарев.

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    Эксперт подчеркнул: теперь, как заявил Кутовой, он намерен заняться привлечением инвестиций в экономику Украины. 

    "Ну что ж, дело, как говорится, богоугодное, инвестиции нашей стране не помешают!" – подытожил Золотарев.

    Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал отставку главы МинАПК, отметив, что "новая кандидатура на должность министра аграрной политики будет предложена после консультаций с коалицией, но стратегическая линия по развитию отечественного аграрного сектора будет однозначно продолжена".

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