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    Политика

    Министр аграрной политики Украины подал в отставку

    (обновлено: )40405
    Министр Тарас Кутовый сообщил, что после отставки в ближайшее время планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины.
    Тарас Кутовой
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой во вторник заявил, что подал в отставку, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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    Как отметил Кутовой, выбор министра об отставке является абсолютно естественным процессом для любой европейской страны и традиционной мировой практикой.

    "Ухожу с поста с благодарностью за выраженное мне доверие всем аграриям, народным депутатам из коалиции и фракции БПП ("Блок Петра Порошенко"), членам аграрного комитета, президенту Петру Порошенко, премьеру Владимиру Гройсману, группе "УДАР" (депутатская группа в парламенте) и лично (мэру Киева) Виталию Кличко", — написал министр.

    Также Кутовой сообщил, что в ближайшее время планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины.

    "Прошу коллег по парламенту отнестись к заявлению с пониманием и проголосовать за него", — добавил он.

    Кутовой работает министром аграрной политики в правительстве Гройсмана с апреля 2016 года. В конце апреля 2017 года премьер признал, что правительственная команда нуждается в усилении, заявив при этом, что пока вопрос внесения изменений в состав Кабмина не обсуждается.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов покинуть свой пост, если не проведет в стране пенсионную реформу, однако убежден, что она состоится.

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