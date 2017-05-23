наверх
23.05.201723:32
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Кутовой ушел из-за отношений с Гройсманом и земельной реформы - СМИ

    (обновлено: )51
    Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой во вторник заявил, что подал в отставку. источники в Администрации президента отмечают, что Кутовой не был согласен с предлагаемой Кабмином земельной реформой.
    Тарас Кутовой
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал в отставку из-за несогласия с земельной реформой, предлагаемой правительством, а также из-за напряженных отношений с премьер-министром, сообщили источники "Украинской правды" в Кабмине и в Администрации президента.

    Детская больница
    УНИАН
    Фармацевтическая мафия: кто наживается на смертях украинских детей

    Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой во вторник, 23 мая, заявил, что подал в отставку. Как отметил Кутовой, выбор министра об отставке является абсолютно естественным процессом для любой европейской страны и традиционной мировой практикой. Также он сообщил, что в ближайшее время планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины. Кутовой просит парламент проголосовать за его отставку.

    "Уходит из-за земельной реформы", — отметил источник в АПУ.

    В то же время источники в Кабмине говорят, что у Кутового все время были напряженные отношения с премьер-министром Владимиром Гройсманом, который "навязал ему первого заместителя Максима Мартынюка".

    "Ему не дали никаких полномочий. Забрали "Укрспирт", "Укрлес". Снизу первый зам Мартынюк. Мужчина решил не быть клоуном, и ушел", — отметил источник в правительстве.

    Читайте также — Год у руля. Гройсман даст пресс-конференцию по итогам работы Кабмина

    "Последней каплей стало лесагентство и земля", — добавил другой источник в Кабмине.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал отставку главы МинАПК, отметив, что "новая кандидатура на должность министра аграрной политики будет предложена после консультаций с коалицией, но стратегическая линия по развитию отечественного аграрного сектора будет однозначно продолжена". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Андрей Золотарев
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Мусор в центре Львова
    Невыносимый мусор Львова