Кутовой ушел из-за отношений с Гройсманом и земельной реформы - СМИ

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал в отставку из-за несогласия с земельной реформой, предлагаемой правительством, а также из-за напряженных отношений с премьер-министром, сообщили источники "Украинской правды" в Кабмине и в Администрации президента.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой во вторник, 23 мая, заявил, что подал в отставку. Как отметил Кутовой, выбор министра об отставке является абсолютно естественным процессом для любой европейской страны и традиционной мировой практикой. Также он сообщил, что в ближайшее время планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины. Кутовой просит парламент проголосовать за его отставку.

"Уходит из-за земельной реформы", — отметил источник в АПУ.

В то же время источники в Кабмине говорят, что у Кутового все время были напряженные отношения с премьер-министром Владимиром Гройсманом, который "навязал ему первого заместителя Максима Мартынюка".

"Ему не дали никаких полномочий. Забрали "Укрспирт", "Укрлес". Снизу первый зам Мартынюк. Мужчина решил не быть клоуном, и ушел", — отметил источник в правительстве.

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"Последней каплей стало лесагентство и земля", — добавил другой источник в Кабмине.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал отставку главы МинАПК, отметив, что "новая кандидатура на должность министра аграрной политики будет предложена после консультаций с коалицией, но стратегическая линия по развитию отечественного аграрного сектора будет однозначно продолжена".