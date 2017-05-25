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    Три года исполняется с момента избрания Порошенко президентом

    (обновлено: )25409
    Украинцы проголосовали за нового главу государства на внеочередных выборах 25 мая 2014 года. За Порошенко свои голоса отдали 54,7% избирателей, таким образом он одержал уверенную победу уже в первом туре.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. В четверг, 25 мая, исполняется три года с момента избрания Петра Порошенко на пост президента Украины.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: второй срок Порошенко становится реальностью

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    Украинцы проголосовали за нового главу государства на внеочередных выборах 25 мая 2014 года. За Порошенко свои голоса отдали 54,7% избирателей, таким образом он одержал уверенную победу уже в первом туре. Второе место на выборах заняла Юлия Тимошенко.

    Явка на выборах составила 59,5%, при этом из-за оккупации части территории Украины волеизъявление не состоялось на части территории Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

    Порошенко победил во всех областях, а также в заграничном округе. Инаугурация нового президента прошла 7 июня 2014 года.

    Напомним, Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

    Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык.

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