Три года исполняется с момента избрания Порошенко президентом

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. В четверг, 25 мая, исполняется три года с момента избрания Петра Порошенко на пост президента Украины.

Читайте также: Указ Порошенко – не указ. Для кого открыты запрещенные соцсети

Украинцы проголосовали за нового главу государства на внеочередных выборах 25 мая 2014 года. За Порошенко свои голоса отдали 54,7% избирателей, таким образом он одержал уверенную победу уже в первом туре. Второе место на выборах заняла Юлия Тимошенко.

Явка на выборах составила 59,5%, при этом из-за оккупации части территории Украины волеизъявление не состоялось на части территории Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

Порошенко победил во всех областях, а также в заграничном округе. Инаугурация нового президента прошла 7 июня 2014 года.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык.