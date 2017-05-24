Порошенко и Макрон обсудили активизацию "нормандского формата"

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и президент Франции Эммануэль Макрон высказались за активизацию работы в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает пресс-служба президента Украины по итогам телефонного разговора лидеров стран в среду вечером.

"Петр Порошенко и Эммануэль Макрон высказались за активизацию работы в "нормандском формате"", — сообщает пресс-служба. Отмечается, что собеседники обсудили ситуацию в Донбассе.

В ходе телефонного разговора Порошенко пригласил президента Франции посетить Украину. Он выразил уверенность, что с победой Макрона на выборах "Украина обрела настоящего союзника на пути восстановления суверенитета и территориальной целостности".

"Нормандский формат" (Украина, Франция, Германия и Россия) по урегулированию на Украине сформировался после встречи в Нормандии летом 2014 года на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.