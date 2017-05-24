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    Политика

    Порошенко и Туск скоординировали позиции перед саммитом G7

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    Порошенко и Туск договорились провести очередной саммит Украина – ЕС 13 июля 2017 года в Киеве. Кроме того, лидеры приветствовали окончательное одобрение и публикацию решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины.
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    Петр Порошенко
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск скоординировали позиции перед саммитом G7 ("Большой семерки"), сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

    Также они определили дату следующего саммита Украина – Европейский Союз.

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    "Президент Украины Петр Порошенко провел телефонную беседу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском для координации позиций перед саммитом "Большой семерки" 26-27 мая 2017 года", — говорится в сообщении.

    Порошенко, в частности, проинформировал Туска о ситуации на Донбассе: "В таких условиях отсутствуют основания для отмены или смягчения экономических и секторальных санкций Евросоюза против Российской Федерации". 

    Он убежден, что такая оценка должна быть положена в основу решений лидеров "Большой семерки" и Европейского Совета о продлении санкций против РФ после 31 июля 2017 года.

    Среди прочего, Порошенко и Туск договорились провести очередной саммит Украина – ЕС 13 июля 2017 года в Киеве.

    Кроме того, лидеры приветствовали окончательное одобрение и публикацию решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины и ожидают начала безвизовых поездок с 11 июня 2017 года.

    "Президенты обсудили состояние ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом сенатом Нидерландов и выразили надежду на скорейшее завершение процесса вступления в силу соглашения", — говорится в сообщении.

    Ранее Петр Порошенко заявил, что ждет от предстоящего саммита стран "Большой семерки" демонстрации единства цивилизованного мира в поддержке Украины.

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