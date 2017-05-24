Мировой кризис беженцев и статистика по Украине

Владимир Матвеев, обозреватель

Число лиц, вынужденных покинуть свои дома внутри своих стран в результате вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, в 2016 году составило 31,1 млн. Об этом говорится в новом отчете Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC) и Норвежского комитета по беженцам (NRC).

В минувшем году каждую секунду один человек становился внутренним беженцем. Примерно семь миллионов человек покинули места проживания по причине военных конфликтов, говорится в сообщении на сайте.

В докладе сообщается о трендах — больше людей покидают свои дома из-за стихийных бедствий, чем из-за военных конфликтов. Число внутренне перемещенных лиц сейчас превосходит число беженцев.

В настоящее время, в мире насчитывается 40,3 млн внутренних беженцев.

В соответствии с содержанием доклада, самое большое количество вынужденных переселений жителей из-за военного конфликта в стране было зафиксировано в Демократической Республике Конго – 922 тысячи человек.

На втором месте находится Сирия, где зафиксировано 824 тысячи случаев внутренней миграции. Показатели Ирака и Афганистана составили 659 тысяч и 653 тысячи соответственно. Далее следуют Нигерия (501 тысяча человек) и Йемен (478 тысяч человек).

Из 6,9 миллиона человек, уехавших из-за военных конфликтов, 2,6 миллиона живут в странах Африки, расположенных к югу от Сахары.

Также отмечается, что 24,2 млн случаев перемещений были вызваны различными стихийными бедствиями, такими, как наводнения, ураганы, пожары и другие. Азиатский регион называется наиболее пострадавшим. Самая высокая миграционная активность по этой причине зафиксирована в Китае – 7,4 млн случаев переселений, говорится в отчете. Вторую строку заняли Филиппины (5,9 млн), третью — Индия (2,4 млн).

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По прогнозам авторов доклада из-за изменения климата число перемещенных лиц в будущем будет только расти.

Согласно отчету, в Украине за минувший год свои дома из-за военного конфликта на Донбассе покинули 109 тыс. человек. Стихийные бедствия в Украине вынудили покинуть свои дома еще 130 человек.

Несмотря на то, что единых точных данных о количестве переселенцев в Украине нет, всего в Украине насчитали более 1,6 млн внутренне перемещенных лиц, говорится отчете Центра мониторинга.

По мнению авторов исследования, количество вынужденных перемещений в странах будет расти, если не уделять достаточно внимания основным причинам кризисов.

По словам генерального секретаря NRC Яна Эгеланда, число внутренне перемещенных лиц сейчас превосходит число беженцев, и этот вопрос необходимо вернуть в международную повестку.

Напомним, на фоне миграционного кризиса в Европе, ранее Еврокомиссия пригрозила санкциями отказывающимся принимать беженцев странам. Наряду с этим, Польша не соглашается полностью передавать во власть Евросоюза решение о приеме беженцев на своей территории, пишут Gazeta Polska Coddiennie и издание Rzeczpospolita.

Опубликованные указанными организациями и ООН доклады на эту тему свидетельствую о том, что проблема мигрантов и беженцев становится все острее, и ее решение пока не найдено.

В отличие от беженцев, которые ищут убежище в других странах, внутренне перемещенные лица остаются в своей собственной стране и не могут претендовать на международную защиту. Авторы исследования и других международных организаций советуют властям устранять причины, заставляющие людей покидать свои дома и уделять внутренним мигрантам больше внимания.

Напомним, согласно данным ООН, из-за конфликта на востоке Украины, общий уровень достатка большинства перемещенных лиц остается низким.

"Две трети из них сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями. Многим из них не хватает денег на пропитание", — сообщили из Международной организации по миграции (МОМ). В ее докладе по Украине говорится, что в среднем доход вынужденного переселенца составляет 1990 гривен — или 75 долларов США в месяц.