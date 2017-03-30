Панама отказала Каськиву в статусе политического беженца

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Экс-руководителю Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций времен президентства Виктора Януковича Владиславу Каськиву отказали в статусе политического беженца в Панаме, сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

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"Власти Панамы отказали Каськиву в статусе политического беженца. Это еще не финал, но значительный шаг вперед", — написал Енин на своей странице в Facebook.

Напомним, 18 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании в Панаме Владислава Каськива. Также в ГПУ сообщили, что Украина передала в Панаму необходимые документы для экстрадиции экс-чиновника.

Позже замглавы ГПУ сообщил, что Владислав Каськив подал ходатайство о политическом убежище в Панаме, поэтому сокращенной процедуры экстрадиции не будет.

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Каськиву инкриминируют растрату чужого имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группы лиц, что привело к тяжелым последствиям. Также его подозревают в подделке документов.