В сети появилось видео момента подрыва колонны беженцев возле Алеппо

В субботу взрыв обрушился на колонну с жителями из северных городов Фуаа и Кафрая, пока они ждали в перевалочном пункте в Рашидине, расположенном к западу от Алеппо.

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что по меньшей мере 68 детей были из числа 126 человек, которые погибли в результате нападения. По меньшей мере 109 из погибших были эвакуированы, по данным британской мониторинговой группы, а остальные помогали работникам и повстанцам.

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Эвакуации осуществлялись под эгидой сирийского режима и повстанцев, которые также были окружены проправительственными силами.