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    В сети появилось видео момента подрыва колонны беженцев возле Алеппо

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (245)

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    Около 70 детей были среди тех, кто был убит, когда в результате терактов в автокатастрофах были эвакуированы автобусы, перевозившие эвакуированных из захваченных в плен городов в Сирии.
    Канал CNN на Youtube

    В субботу взрыв обрушился на колонну с жителями из северных городов Фуаа и Кафрая, пока они ждали в перевалочном пункте в Рашидине, расположенном к западу от Алеппо.

    Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что по меньшей мере 68 детей были из числа 126 человек, которые погибли в результате нападения. По меньшей мере 109 из погибших были эвакуированы, по данным британской мониторинговой группы, а остальные помогали работникам и повстанцам.

    Смотрите также: Последствия теракта под Алеппо: 70 погибших, 130 раненых

    Эвакуации осуществлялись под эгидой сирийского режима и повстанцев, которые также были окружены проправительственными силами.

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