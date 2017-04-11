Пожар, вызванный потасовкой мигрантов, охватил лагерь беженцев во Франции

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Крупный пожар охватил лагерь беженцев на севере Франции, в результате чего не менее десятка мигрантов получили ранения, пишет газета Parisien.

По данным издания, огонь охватил лагерь, в котором проживают около 1,5 тысячи беженцев, в понедельник вечером в коммуне Гранд-Сент. Языки пламени были видны за несколько километров от места происшествия.

Газета Parisien Пожар в лагере беженцев на севере Франции

Сообщается, что пожар в лагере последовал за крупной потасовкой группы афганских и курдских мигрантов с применением холодного оружия. В результате столкновения пять человек получили ранения. В конфликт вмешались сотрудники полиции особого назначения.

Смотрите также — Скандал в Германии: телеканал замолчал убийство студентки подростком-беженцем

Как сообщили местные власти, лагерь, состоявший из деревянных домиков, полностью сгорел.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия пригрозила санкциями странам ЕС, не принимающим беженцев.