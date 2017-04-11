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    Пожар, вызванный потасовкой мигрантов, охватил лагерь беженцев во Франции

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (625)

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    Огонь охватил лагерь, в котором проживают около 1,5 тысячи беженцев, в понедельник вечером в коммуне Гранд-Сент. Возгорание в лагере последовало после потасовки группы афганских и курдских мигрантов с применением холодного оружия.
    Пожар в лагере беженцев на севере Франции
    Газета Parisien

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Крупный пожар охватил лагерь беженцев на севере Франции, в результате чего не менее десятка мигрантов получили ранения, пишет газета Parisien.

    По данным издания, огонь охватил лагерь, в котором проживают около 1,5 тысячи беженцев, в понедельник вечером в коммуне Гранд-Сент. Языки пламени были видны за несколько километров от места происшествия.

    Газета Parisien
    Пожар в лагере беженцев на севере Франции

    Сообщается, что пожар в лагере последовал за крупной потасовкой группы афганских и курдских мигрантов с применением холодного оружия. В результате столкновения пять человек получили ранения. В конфликт вмешались сотрудники полиции особого назначения.

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    Как сообщили местные власти, лагерь, состоявший из деревянных домиков, полностью сгорел.

    Ранее сообщалось, что Еврокомиссия пригрозила санкциями странам ЕС, не принимающим беженцев. 

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