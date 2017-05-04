Молодые беженцы наводнили рынок секс-услуг в Германии

РИА Новости Украина

Проституция среди молодых беженцев не надуманная проблема.

СМИ обсуждают тему проституции среди молодых беженцев мужского пола, но политики по этому поводу ничего не предпринимают. Общественная организация "Помощь ребятам" считает, что никакого противоречия здесь нет, поскольку само явление не является ни необычным, ни новым.

Социальные работники проекта "Subway", который был создан общественной организацией "Помощь ребятам" (Hilfe für Jungs), несколько раз в неделю посещают те места в Берлине, где молодые люди занимаются проституцией, и ведут с ними разъяснительные беседы об охране здоровья и инфекциях, передающихся половым путем, а также советуют, какие меры можно предпринять, чтобы избежать сексуальной эксплуатации и насилия. С 2016 года среди таких молодых людей, занимающихся проституцией, стали попадаться и молодые беженцы. Данное обстоятельство в 2016 и 2017 году освещали многие СМИ, но на политической жизни это никак не отразилось. Справедливо ли это?

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Для Ральфа Рёттена (Ralf Rötten), возглавляющего организацию "Помощь ребятам", проституция юных беженцев – это надуманная проблема. "Беженцы и секс-услуги – эти две темы неразрывно связаны между собой, потому что во всём мире работа в сексуальной сфере – это одна из немногих возможностей для беженцев легко получить доход, даже если они не говорят на языке данной страны и не имеют разрешения на работу", — объясняет Рёттен в интервью Sputnik.

При этом есть три разных мотива, которые приводят молодых беженцев в проституцию: "Первая мотивация – чисто добровольная, интерес заработать деньги с помощью сексуальности. Вторая мотивация – это у молодых людей, которым либо отказано в получении убежища, либо они вообще не подавали заявления на получение убежища и поэтому не претендуют на какие-то особенные достижения здесь, в Берлине, и/или находятся под угрозой депортации. И третья группа – это молодые люди, которые зарегистрированы и поставлены на учёт в других городах, по большей части небольших, но никоим образом не чувствуют там себя комфортно, не ощущают, что их там приняли, и поэтому находятся здесь, в Берлине, и таким образом зарабатывают себе на жизнь".

Рёттен признает, что в исламских странах тема сексуальности табуирована, но говорит, что просвещение молодых людей проходит без проблем. Возникающие препятствия – те же, что и в беседах с молодыми людьми из стран, которые испытали сильное влияние католической или православной церкви, объясняет он, и они активистам уже известны.

По мнению Рёттена, данный феномен получил в СМИ неоправданно активное освещение: в конце концов, его организация уже освещение 25 лет работает с беженцами, которые занимаются проституцией, и в течение последних лет количество молодых беженцев, занимающихся проституцией, не увеличилось, поэтому политические меры тут не помогут:

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"В прошлом году у нас в ходе профилактической работы было свыше 5000 профилактических контактов, - рассказывает он. – Из них 382 контакта с молодыми людьми из арабских и среднеазиатских стран в районе Тиргартен". Поэтому, считает Рёттен, данную тему нельзя назвать "животрепещущей" — это "совершенно обычная составная часть жизни беженцев".

Тем не менее, политики и общество должны действовать, уверен Рёттен: "В любом случае, тот факт, что к сексуальности и сексуальным услугам нет открытого и уважительного отношения – это социальный феномен".

"И то, что люди в течение нескольких месяцев, а то и лет находятся в неведении относительно своего статуса в отношении предоставления убежища – это тоже социальный феномен", — говорит он.

А как все это выглядит с официальной точки зрения? Спутник направил запросы в полицейские ведомства двенадцати немецких городов.

Берлин, Бремен, Гамбург, Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф и Кёльн не ведут такой статистики и не могут назвать никаких цифр. Остальные города не ответили. Районная управа берлинского округа Митте (Mitte – "Центр"), которая знакома с данным феноменом лишь с февраля 2017 года, тоже, по собственному признанию, не вела количественного учета, но приняла меры, чтобы помочь юным беженцам выбраться из той ситуации, в которую они попали: наводятся справки на предмет того, кто именно отвечает за решение тех или иных вопросов, интересующих беженцев, регулируется размещение во временных приютах, оказывается посредническая помощь в поисках консультации по поводу различного рода зависимостей и избавления от них.