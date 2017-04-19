Будут ли наказаны миротворцы ООН за сексуальные преступления? Мнение эксперта

РИА Новости Украина

В связи с участившимися сообщениями о сексуальных скандалах и случаях насилия со стороны миротворцев в различных точках, где несут службу "голубые каски" ООН, Sputnik Бразилия поговорил с бразильским правоведом, экспертом в области уголовного права, профессором Федерального университета штата Рио-де-Жанейро Марселу ди Карвалью (Marcelo de Carvalho).

Напомним, что обвинения выдвигались, в частности, против миротворческого контингента ООН, несущего службу под руководством Бразилии на Гаити, где в период с 2004 по 2016 года местные жители подали 150 жалоб на иностранных миротворцев, среди которых граждане Бразилии, Нигерии, Уругвая и Пакистана. Кроме того, с 2004 по 2007 год из-за из состава контингента были выведены 114 военнослужащих Шри-Ланки, которых обвиняли в домогательстве к несовершеннолетним.

"Судить за подобные преступления могут только граждан стран-членов так называемого Римского статута, учредившего Международный уголовный суд. Бразилия как раз является членом этого договора. Также будут рассмотрены те случаи, когда преступление совершено в одной из стран-подписантов Римского договора или по отношению к их гражданам.

В любом случае, существует список преступлений, которые уполномочен рассматривать Международный уголовный суд. Среди них — преступления против человечности, куда, в частности, входят сексуальные домогательства. Более точного толкования о типе сексуальных преступлений, подпадающих под компетенцию суда, нет", — считает Марсел ди Карвальо, эксперт в области уголовного права, профессор Федерального университета штата Рио-де-Жанейро.

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