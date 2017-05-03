Днепр без "клубнички". О массовом закрытии порностудий в городе

РИА Новости Украина

Ежегодно в Днепре закрывают более десятка порностудий. Некоторые "кинолюбители" снимают видео в подвалах жилых домов или арендуют офисы. Иногда на местном порнорынке появляются и иностранцы, которые вербуют наших девушек для участия в видео для взрослых, которое потом продают заграницей. Издание Vgorode рассказывает о самых громких разоблачениях любителей "клубнички". Автор – Екатерина Шевцова.

Учительница английского обучала проституток в порностудии

Начиная с 2010 года сообщения в СМИ об арестах сотрудников порностудий буквально удвоились. Летом того же года в Днепре ликвидировали преступную группировку, которая организовала работу сразу трех таких "организаций". Все они снимали пикантные видео о ролевых играх и БДСМ и распространяли эти ролики в сети по ютюбу и на специализированных сайтах. Также порностудии организовывали секс-дежурства. В онлайн-режиме веб-модели занимались с клиентами виртуальным сексом в любое время суток.

В середине апреля 2010 ода правоохранителям удалось выйти на след злоумышленников – возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Клиентами днепровских секс-работниц были американцы и жители Западной Европы. Минута общения с веб-моделью по скайпу стоила от 5 до 10 долларов. 20 процентов от этой суммы зарабатывала сама секс-работница, а остальное шло ее 30-летним начальникам. Возраст девушек тоже не превышал 30 лет.

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Правоохранители изъяли 30 компьютеров, на которых работали веб-модели, более 30 вебкамер, два сервера, которые содержат электронные адреса пользователей сайта, наборы фаллоиммитаторов и секс-игрушек. Все оборудование оценивается более чем в 180 тысяч гривен. Оборудовать офис для секс-услуг оказалось весьма недешево.

Во время операции задержали 27 проституток возрастом от 18 до 30 лет. Все они были жительницами Днепровской области и получали зарплату около 400 долларов в месяц. С каждой из секс-работниц занималась английским учительница, которая работала в порностудии администратором. Девушки плохо владели английским, а им нужно было общаться с иностранцами.

Настоящие джентльмены

В декабре 2015 года в Днепре накрыли мужскую порностудию. Оказывается, такие тоже есть.

Днепрянин снимал квартиру, где организовал "гнездышко" для съемок гей-порно. Предприимчивый молодой человек искал в соцсетях парней от 16 до 25 лет, с которыми вступал в половую связь и в дальнейшем заставлял на него "работать". Среди "видеоработ" злоумышленника были видео с ролевыми играми и оргиями.

Во время обыска в порностудии правоохранители изъяли секс-игрушки и компьютеры, на которых монтировали видео.

"Подработала" в декрете

Два года назад молодую маму двух детей из Днепра приговорили к двум годам лишения свободы с одним годом испытательного срока. Как говорится в решении суда, женщина зарабатывала деньги с помощью сутенерства.

На тот момент женщина воспитывала двух детей (9 и 4 лет) и очень нуждалась в деньгах, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Как говорится в материалах дела, за 240 гривен осужденная находила клиентов для двух "жриц любви", занимавшихся проституцией и производством порно.

"Сваха" признала свою вину и раскаялась.

Неугомонный китаец

40-летний житель Китая вербовал девушек по всей Украине (в том числе и в Днепре) для работы веб-моделями и проститутками заграницей, обещая им зарплату в 6 тысяч долларов в месяц за съемки в эротических фильмах. На самом деле мужчина занимался торговлей людьми. Его задержали при попытке переправки четырех молодых женщин за пределы Украины.

За каждую из своих жертв организатор получал около 2 тысяч долларов США.

Жесткий массаж

Как оказалось, в массажных салонах нашего города иногда могут оказывать еще и другие "интересные" услуги.

7 декабря 2015-го сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУМВД Украины в Днепровской области совместно с прокуратурой Днепра провели санкционированный обыск в помещении массажного салона.

В массажном салоне на проспекте Поля (Кирова) девушки делали не только эротический массаж, но и доставляли клиентам удовольствие с помощью БДСМ. Администратор салона предлагала посетителям "снять" проститутку за 700 гривен в час.

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Массажисток-проституток отвезли в Управление по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Днепропетровской области для допроса в качестве свидетелей. Также были установлены владельцы массажного салона. Выяснилось, что им принадлежит сеть массажных салонов по всей территории Украины. Подобные заведения работали в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Главным их направлением является БДСМ. Также было установлено, что большую часть преступной прибыли получали владельцы.

Топлес и не только

В январе 2016-го правоохранители прикрыли топлес-клуб, в котором девушки пытались согреть клиентов в зимнюю стужу не только горячими танцами.

Хозяин и администратор топлес-клуба лично подыскивали девушек-танцовщиц, которых затем заставляли заниматься проституцией.

Правоохранителям удалось установить, что после "жарких" танцев посетители клуба могли "снять" одну из 10 понравившихся девушек за 1,5 тысячи гривен. Из этой суммы секс работницам отдавали лишь 300 гривен.

Полиция установила, что 19 января 2016-го года администратор топлес-клуба предложила посетителю топлес-клуба одну из танцовщиц в качестве проститутки. В общем, поймали с поличным.

Действия администратора и хозяев топлес-клуба подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество), 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Дети-то в чем виноваты?

Сотрудники сектора по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми задержали осенью 2015-го в Павлограде мужчину, который торговал детским порно в "ВКонтакте".

Злоумышленник находил в интернете фото с неприличными снимками детей и видеозаписи надругательства над несовершеннолетними и монтировал из них целые фильмы. Затем мужчина размещал видеопродукцию на своей странице в соцсети и давал доступ к ее просмотру другим пользователям за деньги. Потом злоумышленник объявил "аукцион щедрости" и сделал видеозаписи общедоступными для всех желающих.

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Вел свою преступную деятельность с марта 2015 года. Он отыскивал в интернете изображения и видео, которые содержат детскую порнографию, и хранил ее на своем ноутбуке. После этого он заливал ее на свою страницу в социальной сети и продавал другим пользователям. В дальнейшем, зная, что к его страницам имеют доступ все пользователи указанной социальной сети, мужчина предоставлял доступ к видеозаписям с детской порнографией всем желающим.

У задержанного конфисковали ноутбук с порнофайлами.

Только пятки засверкали

В январе прошлого года в правоохранители арестовали днепрянина, который устроил онлайн-порностудию в собственной квартире, чтобы не тратить деньги на аренду офиса.

14 января сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Днепровской области изъяли из квартиры злоумышленника 4 рабочих компьютеры с веб-камерами стоимостью около 40 тысяч гривен, за которыми работали веб-модели. Кстати, девушкам удалось сбежать из квартиры незадолго до визита правоохранителей. Установлено, что они по скайпу имитировали половой акт с клиентами.

Преступление и наказание

Напомним, что в отличие от некоторых европейских стран и США в Украине запрещены порностудии. Согласно статье 301 Уголовного Кодекса Украины за ввоз, изготовление, хранение, перевозку, продажу или распространение, а также принуждение к участию в создании порнографической продукции вы можете поплатиться штрафом в размере от 50 до 100 минимальных окладов, арестом на срок до шести месяце или ограничением свободы до трёх лет. При этом материалы сомнительного содержания у вас, понятное дело, конфискуют. Если же преступник уличен в сбыте порно несовершеннолетним, то штраф будет больше (от 100 до 300 минимумов), как и лишение или ограничение свободы (до 5 лет). За повторное преступление подобного характера или сговор группы лиц с целью получения крупной прибыли, преступнику придется отсидеть от 3 до 7 лет. За детскую порнографию срок будет еще больше – от 5 до 10, а если попасться на детском порно еще раз, то от 7 до 12 лет лишения свободы.

Что же такое порнография в понимании нашего законодательства? Ответ есть в Законе Украины "Про защиту общественной морали". Определение порнографии там примерно следующее – вульгарно-натуралистичная, циничная, неприличная фиксация половых актов, специальная демонстрация гениталий, неэтичных сцен полового акта, сексуальных извращений, зарисовок с натуры, которые не соответствуют моральным критериям, принижают честь и достоинство человека и побуждают низменные инстинкты.