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    В Германии тысячи беженцев сообщают о связях с талибами - СМИ

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (628)

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    Беженцы часто сообщают о своих связях с талибами во время интервью с иммиграционными чиновниками. Предполагается, что власти Германии не станут депортировать человека, имевшего контакты с Талибаном, так как в Афганистане он будет приговорен к смертной казни.
    Тысячи мигрантов на железнодорожном вокзале Дортмунда
    REUTERS Ina Fassbender

    КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. Несколько тысяч мигрантов, которые прибыли в Германию из Афганистана, заявили, что в прошлом имели связи с радикальным движением Талибан, сообщает Spiegel со ссылкой на письмо Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии немецким спецслужбам.  

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    nbcnews.com
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    Отмечается, что беженцы часто сообщают о своих связях с талибами во время интервью с иммиграционными чиновниками. Мигранты полагают, что это дает лучшие шансы на получение убежища. Предполагается, что власти Германии не станут депортировать человека, имевшего контакты с Талибаном, так как в Афганистане он будет приговорен к смертной казни. 

    В настоящее время прокуратура Германии расследует более 70 подобных случаев. Семь афганцев находятся в следственном изоляторе.

    Ранее еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос заявил, что Еврокомиссия в случае невыполнения к сентябрю странами-членами Евросоюза обязательств в рамках программы перемещения беженцев с территории Греции и Италии может применить санкции против государств, которые не выполняют решения ЕС о приеме просителей убежища.    

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