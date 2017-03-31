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    В Германии вышел учебник для мигрантов с "российским Крымом" на карте

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    Сообщается, что изображение Крыма как "части России" появилось на политической карте в "рабочей книге", предназначенной для обучения иностранцев, которые иммигрировали в Германию и должны интегрироваться в общество.
    Фрагмент страницы учебника для мигрантов, выпущенного в Германии
    eurointegration.com.ua

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В Германии организация, действующая при поддержке правительства, издала учебник по изучению немецкого языка, в котором содержится изображение Крыма как "части России".

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    Учебник был разработан производителем тестов по изучению языков TELC (The European Language Certificates), который, как сказано на его сайте, в своей работе руководствуется целями многоязычия, установленными Советом Европы и Еврокомиссией, сообщает "Европейская правда".

    Изображение Крыма как "части России" появилось в "рабочей книге", предназначенной для обучения иностранцев, которые иммигрировали в Германию и должны интегрироваться в общество (уровень владения языком B1.1, немного выше начального).

    На политической карте Европы, приведенной в учебнике, Крым окрашен в цвет России. В тоже время территориальную целостность Кипра авторы учебника не отрицают.

    В Германии TELC действует от имени федерального министерства внутренних дел в сотрудничестве с Гете-институтом и разрабатывает тесты по немецкому языку для иммигрантов. Подобные тесты TELC выпускает и для Австрии при поддержке МВД Австрии.

    "Европейская правда" обратилась за комментарием к TELC, а также сообщила об этом инциденте МИД Украины, где пообещали выяснить детали и обратиться к издателю с требованием исправить ошибку.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

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