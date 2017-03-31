В Германии вышел учебник для мигрантов с "российским Крымом" на карте

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В Германии организация, действующая при поддержке правительства, издала учебник по изучению немецкого языка, в котором содержится изображение Крыма как "части России".

Учебник был разработан производителем тестов по изучению языков TELC (The European Language Certificates), который, как сказано на его сайте, в своей работе руководствуется целями многоязычия, установленными Советом Европы и Еврокомиссией, сообщает "Европейская правда".

Изображение Крыма как "части России" появилось в "рабочей книге", предназначенной для обучения иностранцев, которые иммигрировали в Германию и должны интегрироваться в общество (уровень владения языком B1.1, немного выше начального).

На политической карте Европы, приведенной в учебнике, Крым окрашен в цвет России. В тоже время территориальную целостность Кипра авторы учебника не отрицают.

В Германии TELC действует от имени федерального министерства внутренних дел в сотрудничестве с Гете-институтом и разрабатывает тесты по немецкому языку для иммигрантов. Подобные тесты TELC выпускает и для Австрии при поддержке МВД Австрии.

"Европейская правда" обратилась за комментарием к TELC, а также сообщила об этом инциденте МИД Украины, где пообещали выяснить детали и обратиться к издателю с требованием исправить ошибку.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Читайте также: Георгий Учайкин: на руках у населения — около 5 млн незаконного оружия

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.