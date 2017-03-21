наверх
21.03.201714:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91+ 0.02
  • USD26.89- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Число прибывших в ЕС в 2017 году мигрантов превысило 20,5 тыс

    (обновлено: )19
    По данным Международной организации по миграции, количество смертей мигрантов и беженцев на пути в Европу с начала года почти приблизилось к прошлогодним данным, составив 547 человек.
    Лагерь нелегальных мигрантов в Кале
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар – РИА Новости Украина. Число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу с начала 2017 года составило почти 20,5 тысячи человек, сообщил во вторник пресс-секретарь Международной организации по миграции Джоэл Миллман.

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"
    Bloomberg: Польше все еще мало украинских мигрантов

    По данным на 19 марта, с начала года в Европу прибыло 20 тысяч 484 человека. 80% из них – через Италию, остальные через Испанию и Грецию. К 21 марта МОМ получил информацию дополнительно о порядка 5 тысяч спасенных беженцев.

    Эти цифры значительно ниже данных за тот же период 2016 года, когда по Средиземному морю в Европу прибыло 160 тысяч 331 человек.

    В то же время, количество смертей мигрантов и беженцев на пути в Европу с начала года почти приблизилось к прошлогодним данным, составив 547 человек. За первые три месяца 2016 года в Средиземном море погибло 553 человека.

    Ранее временный председатель ЕС, остров Мальта, прогнозировал рост потока мигрантов из Африки весной и призвал ускорить перераспределение беженцев на основании квот.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Поврежденный памятник Щорсу с высоты птичьего полета
    На металлолом. Украина против советских памятников
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Артист, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ