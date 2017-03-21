Число прибывших в ЕС в 2017 году мигрантов превысило 20,5 тыс

КИЕВ, 21 мар – РИА Новости Украина. Число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу с начала 2017 года составило почти 20,5 тысячи человек, сообщил во вторник пресс-секретарь Международной организации по миграции Джоэл Миллман.

По данным на 19 марта, с начала года в Европу прибыло 20 тысяч 484 человека. 80% из них – через Италию, остальные через Испанию и Грецию. К 21 марта МОМ получил информацию дополнительно о порядка 5 тысяч спасенных беженцев.

Эти цифры значительно ниже данных за тот же период 2016 года, когда по Средиземному морю в Европу прибыло 160 тысяч 331 человек.

В то же время, количество смертей мигрантов и беженцев на пути в Европу с начала года почти приблизилось к прошлогодним данным, составив 547 человек. За первые три месяца 2016 года в Средиземном море погибло 553 человека.

Ранее временный председатель ЕС, остров Мальта, прогнозировал рост потока мигрантов из Африки весной и призвал ускорить перераспределение беженцев на основании квот.