О чем говорят в мире: Сан-Бернардино, Ле Пен и Израиль, мигранты в огне

РИА Новости Украина

Пулитцеровская премия. Крупнейшие мировые СМИ (New York Times, New York Daily News, Guardian, Washington Post, Deutsche Welle и другие) пишут про церемонию вручения Пулитцеровской премии. В области журналистики Пулитцеровскую премию получили газеты New York Times, New York Daily News, Propublica, McClatchy, Miami Herald, East Bay Times, Washington Post, Charleston–Gazette Mail, Salt Lake Tribune, New Yorker. Газета Guardian обратила внимание на небольшую газету Storm Lake Times, в редакции которой работает всего лишь десять человек. Тираж Storm Lake Times составляет чуть больше трех тысяч экземпляров. Газета получила премию за то, что "бросила перчатку" крупным сельскохозяйственным компаниям из-за загрязнения фермерских хозяйств", пишет Guardian. Издание Washington Post также написало про Storm Lake Times, напомнив, что "в 2016 была одна или две истории не про Дональда Трампа". Газета New York Times предлагает читателю подборку статей, которые "выиграли" премию.

Жертвы стрельбы в школе в США. Американские (Washington Post, New York Times, New York Daily News) и другие крупные СМИ (Guardian, Independent) пишут о стрельбе в начальной школе американского Сан-Бернардино, которую устроил экс-супруг учительницы. Погибли три человека: учительница, один из учащихся и бывший муж учительницы, который открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Погибшим оказался восьмилетний мальчик, пишет Los Angeles Times. Как полагает полиция, дети оказались на линии огня случайно, когда преступник начал стрелять в классе.

Марин Ле Пен и Холокост. О недовольстве, вызванном высказываниями кандидата на пост президента Франции и лидера партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен о непричастности ее страны к гонениям на евреев в годы Второй мировой войны, сообщают мировые СМИ, в частности, Washington Post, USA Today, Wall Street Journal, Independent, Parisien. В воскресенье Ле Пен заявила, что не считает Францию ответственной за события "Вель д'Ив" — прокатившуюся по стране в 1942 году кампанию арестов евреев с последующей отправкой их в нацистские лагеря смерти. Как пишет Washington Post, Израиль осудил и назвал искажением "исторической правды" ее слова. "Это признание лежит в основе ежегодных мероприятий в память о депортации евреев из Франции и изучения Холокоста в системе образования — важных составляющих борьбы с антисемитизмом, который, к сожалению, вновь поднимает голову", — цитирует издание заявление израильского МИД.

В США пассажира выволокли из самолета. Крупнейшие СМИ (Los Angeles Times, Guardian, Washington Post, New York Times, Huffington Post) не оставили без внимания инцидент, который получил широкое распространение в соцсетях. Пассажир авиакомпании United Airlines оказался одним из четырех человек, которым следовало в Чикаго покинуть самолет в связи с овербукингом. Перед посадкой авиакомпания сообщила пассажирам о ситуации и предложила лететь другим рейсом. Один пассажир отказался покинуть самолет, в результате чего его насильственно выдворили с рейса. В сети появилось видео из самолета, на котором видно, как пассажира силой сталкивают с места, а затем за руки волокут по проходу самолета. У мужчины сползли очки, задран свитер. На другом видео видно кровь на лице мужчины. Слышны громкие крики. Пассажиры рассказали, что мужчина пытался сообщить полицейским, что он доктор и его ждут пациенты. Газета Huffington Post написала про знаменитостей, которые возмутились инцидентом. Среди них — американская модель и телеведущая Крисси Тейген и актриса Джейми Кинг. "Бизнес-модель United Airlines на 2017 год: вытащите человека из самолета", — с таким заголовком пишет об инциденте Washington Post. Los Angeles Times пишет, что "United нашла новый способ выглядеть еще более ужасно, и гендиректор компании показывает, как делать все хуже".

Пожар в лагере беженцев во Франции. Французские издания (Parisien, Monde, Figaro и другие) на первых полосах освещают крупный пожар, охвативший лагерь беженцев на севере Франции. Как пишет газета Parisien, огонь охватил лагерь, в котором проживают около 1,5 тысячи беженцев, в понедельник вечером в коммуне Гранд-Сент. Языки пламени были видны за несколько километров от места происшествия. В результате пожара не менее десятка мигрантов пострадали. Издание Monde, в свою очередь сообщает, что пожар в лагере последовал за крупной потасовкой группы афганских и иракских мигрантов, в результате которой шесть человек получили ранения. В конфликт вмешались сотрудники полиции особого назначения. Газета отмечает, что беженцы сгоревшего лагеря эвакуированы во временные жилища.