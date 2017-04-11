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    Беженцы в Европе: масштабный пожар в лагере мигрантов во Франции

    (обновлено: )10
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    PHILIPPE HUGUEN / AFP
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    PHILIPPE HUGUEN / AFP
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    PHILIPPE HUGUEN / AFP
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    PHILIPPE HUGUEN / AFP
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    PHILIPPE HUGUEN / AFP
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    PHILIPPE HUGUEN / AFP
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    PHILIPPE HUGUEN / AFP
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар
    PHILIPPE HUGUEN / AFP

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    Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар

    На севере Франции в лагере беженцев произошел крупный пожар, в результате которого пострадали не менее десяти человек.

    Как пишет Parisien, огонь охватил лагерь, в котором проживают около 1,5 тысячи беженцев, в понедельник вечером в коммуне Гранд-Сент. Языки пламени были видны за несколько километров от места происшествия.

    Смотрите также: Митинг в Варшаве против украинских мигрантов

    По предварительным данным, пожар в лагере последовал за крупной потасовкой группы афганских и курдских мигрантов с применением холодного оружия. В результате столкновения пять человек получили ранения. В конфликт вмешались сотрудники полиции особого назначения.

    Как сообщили местные власти, лагерь, состоявший из деревянных домиков, полностью сгорел.

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