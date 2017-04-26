Германия: мигранты и рост преступности

РИА Новости Украина

Рост преступности, связанной с насилием, в Германии произошёл по большей части благодаря мигрантам – об этом говорится в докладе Полицейская криминальная статистика за 2016 год. Специалист по криминологии Кристиан Пфайффер предостерегает от поспешных выводов и сравнений. О преступлениях, совершённых иностранцами, в правоохранительные органы сообщают чаще, чем о преступлениях, совершённых соотечественниками, говорит он по поводу статистических искажений.

Количество преступлений, связанных с насилием, в Германии серьёзно выросло, а число квартирных краж со взломом, напротив, снизилось. Об этом можно узнать из результатов Полицейской криминальной статистики за 2016 год, доклада, который 24 апреля был представлен министром внутренних дел ФРГ Томасом де Мезье в Берлине.

Серьёзный рост количества преступлений наблюдался в первую очередь по умышленным и неумышленным убийствам, а также по изнасилованиям и сексуальным домогательствам.

Согласно статистике, число мигрантов, подозреваемых в совершении преступлений, в прошлом году выросло на 52,7% – то есть, на 174 438. Об этом ранее сообщала газета "Вельт ам зоннтаг" (Welt am Sonntag). По её данным, среди подозреваемых в совершении карманных краж мигранты составляют 35,1%, среди подозреваемых в совершении квартирных краж со взломом – 11,3%.

Как пишет газета, среди подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений, изнасиловании и сексуальных домогательствах доля мигрантов составляет 14,9%, а среди всех подозреваемых – 8,6%. Газета замечает, что данный показатель значительно превышает долю мигрантов и граждан, получивших право на получение убежища, по отношению ко всему населению Германии. По данным газеты, она составляет менее 2%.

"В том, что растёт число преступлений, связанных с насилием, виноваты в первую очередь беженцы", – подтвердил в интервью Sputnik известный специалист по криминологии Кристиан Пфайффер. Причина в том, говорит он, что доля "молодых людей в возрасте от 14 до 30" среди беженцев непропорционально высока по сравнению с нормальным населением Германии. Среди беженцев она составляет 37%, а среди населения ФРГ – 9%.

"Среди выходцев из Северной Африки молодые люди составляют 61%", – говорит Пфайффер.

Этот факт не остаётся без последствий, что отражается в росте числа преступлений, связанных с насилием, включая изнасилования и преднамеренные убийства.

Фрустрация и ярость как причина насилия и преступлений

"При таком составе (населения) иного ожидать не приходится", – резюмирует Пфайффер.

Однако, считает он, есть разница между беженцами, спасающимися от войны в Ираке, Афганистане и Сирии и имеющими шанс на получение убежища, и теми людьми, которые прибыли в Германию из Северной Африки или Восточной Европы.

Второй категории, говорит криминолог, было ясно сказано: "Вы – не те люди. Мы вас вообще-то вовсе и не хотели. Очень жаль, но вы неверно поняли смысл открытых границ. Вы не можете остаться в Германии, вы должны вернуться обратно".

И такой подход, объясняет Пфайффер, вызывают ярость и фрустрации у мигрантов, которые, терпя лишения и подвергаясь опасностям, проделали свой путь в Германию. В результате происходят такие события, как нападения на женщин в Кёльне в новогоднюю ночь. Среди беженцев, не имеющих ни шансов на пребывание в стране, ни перспективы, показатель преступности, связанной с насилием, "крайне высок" – в отличие от тех, у кого есть шанс на предоставление убежища.

Кроме того, Пфайффер подчеркнул, что о преступлениях, связанных с насилием, реже сообщают в полицию, если они совершены немцами, а не иностранцами.

"Если на Макса нападает Мориц, то процент заявлений в полицию составляет 13,4 %. Но если на Макса нападает Мехмед, то она составит 27%".

Однако, по словам Пфайффера, в этом нет ничего удивительного: "В любой стране мира на иностранцев чаще заявляют в правоохранительные органы, чем о преступлениях соотечественников". В случае с последними преступник и жертва могут поговорить друг с другом, разобраться, например, с дракой и причинённым ущербом без вмешательства полиции и как-то прийти к единому мнению, считает криминолог.

"Но если это был сириец, который ни слова не говорит по-немецки, то, естественно, баварец заявит на него в полицию, иначе он вообще не получит возмещения ущерба".

Пфайффер рассказывает, что Криминологический институт земли Нижняя Саксония, который он раньше возглавлял, исследовал данный вопрос и провёл опрос 20.000 молодых людей в своей федеральной земле. Результат: на иностранцев подают заявления в два раза чаще, причём это касается и самих иностранцев: "Мехмед против Мессуда – доля поданных заявлений десять процентов. Если же на Мехмеда напал Игорь, то 28 процентов".

Статистические искажения: на иностранцев подают заявления чаще, чем на соотечественников

Связанные с насилием преступления, совершённые беженцами – это факт, подчёркивает Пфайффер, но те же самые преступления, совершённые немцами, учитываются статистикой в два раза реже. Криминолог критикует такой подход: сравнивать эти показатели, это всё равно что сравнивать "яблоки с грушами", говорит он. Криминальная статистика всегда учитывает лишь "малую часть".

"Тёмное поле огромно", – такова оценка Пфайффера.

Так, заявления об изнасилованиях из соображений стыда подаются лишь примерно в 15 процентах случаев – "за исключением преступлений, совершённых иностранцами, тут показатель снова резко идёт вверх".

"Будьте осторожны со сравнениями беженцев и соотечественников или живущих в стране иностранцев!" – предостерегает Пфайффер.

Преступность беженцев вдвое заметнее, говорит он, обращая внимание на статистические искажения.

Криминолог потребовал от политиков "энергичной программы интеграции. Кроме того, он считает, что государство должно более последовательно проводить линию на выдворение беженцев, совершивших преступления или не имеющих шансов остаться на территории ФРГ, "если уж по-другому не получается". Необходимо "резкое повышение размера денежных средств, выплачиваемых за добровольный отъезд", чтобы стимулировать, к примеру, выходцев из Северной Африки или Восточной Европы вернуться на родину так, чтобы они при этом не производили впечатления неудачников или проигравших, считает Пфайффер.

"Это избавит нас от ряда огромных проблем, административных расходов и расходов на борьбу с преступностью". Молодым же людям среди мигрантов следует изменить своё "мачообразное" поведение и приспособиться к принятым в Германии правилам поведения, полагает криминолог. Молодые турки, итальянцы или югославы, прибывшие в ФРГ несколько десятилетий назад, тоже этому учились, говорит он, но эти процессы культурного обучения требуют довольно продолжительного времени.

Не нужно скрывать проблемы: большинство беженцев всё-таки придерживается правил

Пфайффер считает, что необходимо "открыто и честно" назвать существующие проблемы. Министр иностранных дел Томас де Мезье подал в этом отношении "образцовый пример", и это "наилучший шанс" лишить основы аргументацию тех сил, которые хотят добыть политический капитал из проблем, возникающих в связи с миграцией.

"Конечно, не надо скрывать, что число изнасилований и грабежей увеличилось в том числе и благодаря беженцам", – говорит он.

Однако количество случаев нанесения телесных повреждений и преднамеренных убийств в первую очередь увеличилось внутри самих групп беженцев.

"Нет ничего глупее, чем скрывать существующие проблемы", – подчёркивает Пфайффер.

Криминолог не согласен с возрастающими опасениями и констатирует, что в течение последних десяти лет наблюдается общее снижение преступности, связанной с насилием. Но эти тенденции получают неверную оценку, считает он.

В качестве примера Пфайффер назвал убийства на сексуальной почве и убийства с применением огнестрельного оружия, число которых заметно сократилось, причём данная тенденция распространялась даже на преступность среди молодёжи в период до 2015 года. Вызывающий нарекания рост преступности, связанной с насилием, "весьма далёк от уровня насилия, имевшего место десять лет назад", заявил он.

"Если смотреть в целом, то мы в Германии живём в безопасности. И большая часть беженцев, более 90% — это люди, которые соблюдают правила и не совершают преступлений", - подчёркивает Пфайффер.

Он настроен оптимистично и считает, что проблемы нынешних мигрантов, обусловленные культурными аспектами, в долгосрочной перспективе разрешимы, так же как это было с их предшественниками, прибывавшими в Германию в течение последних десятилетий: "С этим мы тоже справимся".