Порошенко надеется на единогласное решение ЕС и G7 по санкциям против РФ

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко выразил надежду, что в июне Европейский Союз и страны "Большой семерки" единогласно примут решение о дальнейшем продлении санкций против РФ.

"Я уверен, не может быть безопасного будущего для Европы без спокойствия на границе России с Украиной, без эффективных мер глобального влияния на Москву с целью убедить ее, что мир – это лучший выход абсолютно для всех", — заявил президент во время участия в акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

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"Надеюсь, что уже в июне будет принято единогласное решение, как в рамках ЕС, так и Большой семеркой, о дальнейшем продлении санкций против страны-агрессора", — добавил он.

Ранее Порошенко заявил, что военные парады по случаю Дня Победы в Донецке и Луганске станут еще одним наглядным доказательством российского военного присутствия в Донбассе.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.