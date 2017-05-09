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    Политика

    Порошенко надеется на единогласное решение ЕС и G7 по санкциям против РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (347)

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    Президент выразил уверенность,что "не может быть безопасного будущего для Европы без спокойствия на границе России с Украиной, без эффективных мер глобального влияния на Москву".
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко выразил надежду, что в июне Европейский Союз и страны "Большой семерки" единогласно примут решение о дальнейшем продлении санкций против РФ.

    Красный мак
    УНИАН
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    "Я уверен, не может быть безопасного будущего для Европы без спокойствия на границе России с Украиной, без эффективных мер глобального влияния на Москву с целью убедить ее, что мир – это лучший выход абсолютно для всех", — заявил президент во время участия в акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

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    "Надеюсь, что уже в июне будет принято единогласное решение, как в рамках ЕС, так и Большой семеркой, о дальнейшем продлении санкций против страны-агрессора", — добавил он.

    Ранее Порошенко заявил, что военные парады по случаю Дня Победы в Донецке и Луганске станут еще одним наглядным доказательством российского военного присутствия в Донбассе.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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