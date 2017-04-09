Трамп обсуждает новые санкции против РФ - постпред США в ООН

ED JONES / AFP

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и члены администрации президента обсуждают возможность введения новых санкций против Российской Федерации и Ирана за поддержку Сирии. Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

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"Мы (администрация США — Ред.) будем обсуждать это и уже начали обсуждать", — сказала Хейли в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, "хочет ли президент более жестких санкций против России и Ирана".

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.