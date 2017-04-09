Хроника 8 апреля: срыв русского диктанта, критика Всемирного банка, письмо Трампа по Сирии

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В субботу, 8 апреля, в Полтаве разбили мемориальные доски Петлюре и бойцам АТО, в Польше рухнул жилой дом, глава МИД Британии отменил визит в РФ, на западе Москвы произошла железнодорожная катастрофа.

Главные события минувших суток — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Блокада Россотрудничества и отмена русского диктанта

Несколько десятков радикалов заблокировали в субботу вход в Российский центр науки и культуры в Киеве, где должна пройти международная акция "Тотальный диктант-2017". Руководство центра приняло решение не проводить диктант в таких условиях. Акцию по соображениям безопасности отменили также в Одессе, Харькове, Николаеве и Житомире.

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Попытка провести "Тотальный диктант-2017" в Николаеве закончилась скандалом и вызовом "скорой" и полиции.

Обвал дома под Вроцлавом

В польском городе Швебодице, недалеко от Вроцлава, рухнул двухэтажный многоквартирный дом, под завалами оказались люди.

По последним данным в аварии погибли шесть человек, в том числе двое детей. Четверых пострадавших извлекли из-под обломков живыми.

Трагедия случилась, предположительно, из-за взрыва газового баллона.

Вандализм в Полтаве

В Полтаве неизвестные разбили мемориальные доски погибшим военным в Донбассе, а также председателю директории УНР Симону Петлюре.

Начальник пресс-службы полиции Полтавской области призвал помочь правоохранителям в обеспечении порядка в городе.

Всемирный банк раскритиковал Украину

Низкие темпы реализации проектов Всемирного банка в Украине связаны с медленной и неэффективной работой украинских властей. Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сану Кахконен.

Она полагает, что правительству следует обращать больше внимания на темпы и качество воплощения проектов. "На самом деле это стыд, если предоставленные нами средства не будут освоены, не улучшат жизнь простых людей", — сказала Кахконен.

Глава МИД Британии отменил визит в РФ

Глава МИД Великобритания Борис Джонсон отменил визит в РФ, планировавшийся на начало будущей недели, точной даты нового визита пока нет.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стабильность и последовательность перестали быть визитной карточкой внешней политики Запада.

Полиция рассказала о стокгольмском террористе

Шведская полиция подтвердила личность задержанного по подозрению в теракте, который был совершен в пятницу в центре Стокгольма.

Задержанный из Узбекистана и ему 39 лет.

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По неподтвержденным в полиции данным, во время обыска в грузовике в сумке обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство.

Трамп объяснил цель удара в Сирии

Президент США Дональд Трамп направил членам Конгресса письмо с объяснениями ракетного удара по военной базе в Сирии.

В частности, президент вновь обвинил власти Сирии в применении химического оружия 4 апреля в провинции Идлиб.

Американский лидер отметил, что нанесенный по его распоряжению ракетный удар был необходим для обеспечения безопасности США и "чтобы снизить военные возможности Сирии для проведения дальнейших атак с применение химического оружия". Он также заверил, что "США примут, если это потребуется, дополнительные меры для дальнейшей защиты своих национальных интересов".

Умер поэт Анри Волохонский, автор строк "Над небом голубым…"

Скончался поэт Анри Волохонский в возрасте 81 года, автор стихотворения "Рай" ("Над небом голубым…"), сообщило в субботу израильское информационное агентство "Курсор" со ссылкой на друзей поэта.

Из произведений Анри Волохонского наибольшую известность получило стихотворение "Рай" ("Над небом голубым…"), написанное на музыку Владимира Вавилова и впоследствии исполненное Алексеем Хвостенко, а потом Борисом Гребенщиковым в фильме "Асса".

В центре Осло обнаружили похожий на бомбу предмет

Полиция Норвегии обнаружила в центре Осло устройство, похожее на взрывное.

В связи с инцидентом был задержан один подозреваемый.

Позже полиция сообщила, что совершила подрыв подозрительного предмета с целью выяснить, содержал ли он взрывчатку.

Столкновения поездов в Москве

На западе Москвы произошло столкновение поездов: электричка экстренно затормозила, когда пути перебегал мужчина.

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Как сообщили медики, 13 человек были госпитализированы в результате столкновения поездов, среди них двое детей.

По предварительной информации, за медицинской помощью обратились 50 человек.