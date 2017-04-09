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    РЖД: после столкновения поездов за помощью обратились 50 человек

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    По информации РЖД, в результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке временно приостановлено. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились 50 человек.
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Пятьдесят человек обратились за медицинской помощью после столкновения пассажирского поезда и электропоезда на Белорусском направлении Московской железной дороги, сообщают РЖД.

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    Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. Ранее МЧС РФ сообщало, что с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы.

    "В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке временно приостановлено. По предварительной информации, за медицинской помощью обратилось 50 человек", — говорится в сообщении.

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