Два вагона сошли с рельсов при столкновении поездов на западе Москвы

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Два вагона сошли с рельсов в результате столкновения поезда дальнего следования с электричкой на западе Москвы, по предварительны данным, пострадали четыре человека, сообщил РИА Новости представитель московского главка МЧС РФ.

Смотрите также: Обрушение жилого дома под Вроцлавом: кадры с места ЧП

"Предварительно, с рельсов сошли два вагона. Один — поезда дальнего следования, второй – электрички. Есть информация о четырех пострадавших", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на западе Румынии во время проезда по мосту грузовой поезд сошел с рельсов. В результате погибли два машиниста. Инцидент произошел в субботу рядом с городом Петрошани. Сообщается, что движение на железнодорожной магистрали заблокировано.