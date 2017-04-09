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    Два вагона сошли с рельсов при столкновении поездов на западе Москвы

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    По словам представителя главка МЧС РФ Москвы, с рельсов сошли два вагона, один - поезда дальнего следования, второй – электрички. Есть информация о четырех пострадавших.
    Два вагона сошли с рельсов при столкновении поездов на западе Москвы
    @madhagerd

    МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Два вагона сошли с рельсов в результате столкновения поезда дальнего следования с электричкой на западе Москвы, по предварительны данным, пострадали четыре человека, сообщил РИА Новости представитель московского главка МЧС РФ.

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    "Предварительно, с рельсов сошли два вагона. Один — поезда дальнего следования, второй – электрички. Есть информация о четырех пострадавших", — сказал собеседник агентства.

    Ранее сообщалось, что на западе Румынии во время проезда по мосту грузовой поезд сошел с рельсов. В результате погибли два машиниста. Инцидент произошел в субботу рядом с городом Петрошани. Сообщается, что движение на железнодорожной магистрали заблокировано.

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