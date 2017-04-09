В результате столкновения поездов в Москве госпитализированы 12 человек

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Двенадцать человек госпитализированы в результате столкновения поездов на западе Москвы, один из пострадавших в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Москвы.

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"Двенадцать человек госпитализированы, среди них один ребенок. Один из пострадавших — в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства, отметив, что пострадавшим оказывается медицинская помощь в максимальном объеме.

Столкновение поезда дальнего следования и электрички на западе Москвы произошло из-за того, что электричка экстренно затормозила, когда пути перебегал мужчина, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагоны электрички. Столкнулись электропоезд Вязьма — Москва и поезд дальнего следования Москва — Брест.