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    Фотоленты

    Власти Киева боятся обрушения еще одного моста

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (46)

    (обновлено: )18
    Ремонт путепровода над станцией метро Нивки в Киеве
    Ремонт путепровода над станцией метро Нивки в Киеве
    Ремонт путепровода над станцией метро Нивки в Киеве
    Ремонт путепровода над станцией метро Нивки в Киеве
    Ремонт путепровода над станцией метро Нивки в Киеве
    Ремонт путепровода над станцией метро Нивки в Киеве
    Ремонт путепровода над станцией метро Нивки в Киеве
    Ремонт путепровода над станцией метро Нивки в Киеве
    Ремонт путепровода над станцией метро Нивки в Киеве
    Ремонт путепровода над станцией метро "Нивки" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ремонт путепровода над станцией метро Нивки в Киеве
    Ремонт путепровода над станцией метро "Нивки" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ремонт путепровода над станцией метро Нивки в Киеве
    Ремонт путепровода над станцией метро "Нивки" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ремонт путепровода над станцией метро Нивки в Киеве
    Ремонт путепровода над станцией метро "Нивки" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ремонт путепровода над станцией метро Нивки в Киеве
    Ремонт путепровода над станцией метро "Нивки" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ремонт путепровода над станцией метро Нивки в Киеве
    Ремонт путепровода над станцией метро "Нивки" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ремонт путепровода над станцией метро Нивки в Киеве
    Ремонт путепровода над станцией метро "Нивки" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ремонт путепровода над станцией метро Нивки в Киеве
    Ремонт путепровода над станцией метро "Нивки" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Ремонт путепровода над станцией метро "Нивки" в Киеве

    Как ранее сообщала пресс-служба Киевской горгосадминистрации, транспортный узел на пересечении пр-та Победы и ул. Данила Щербаковского (Щербакова) нуждается в увеличении пропускной способности. Это и стало одной из причин закрытия моста.

    Окончание работ по реконструкции транспортного узла на "Нивках" запланировано на декабрь 2017 года. В период их проведения на нижнем проезде в направлении центра расширена проезжая часть.

    В конце февраля в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль.

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