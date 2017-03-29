Власти Киева боятся обрушения еще одного моста

Как ранее сообщала пресс-служба Киевской горгосадминистрации, транспортный узел на пересечении пр-та Победы и ул. Данила Щербаковского (Щербакова) нуждается в увеличении пропускной способности. Это и стало одной из причин закрытия моста.

Окончание работ по реконструкции транспортного узла на "Нивках" запланировано на декабрь 2017 года. В период их проведения на нижнем проезде в направлении центра расширена проезжая часть.

В конце февраля в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль.