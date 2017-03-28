Под Николаевом ушел под воду мост через реку

Как сообщила Служба автомобильных дорог Николаевской области, к вечеру понедельника силами горно-спасательного отряда и работников госпредприятия "Николаевский облавтодор" удалось возобновить движение через мост.

"Движение по автодороге О151118 (Александровка-Николаев)-Пересадовка-(Днепропетровск-Николаев) – восстановлено", — отмечается в сообщении Службы автомобильных дорог области.

Изначально, "утонувший" понтон пытались поднять при помощи подъемного крана, не получилось, так как понтон набрал до десятка тонн воды. Ситуация сбвинулась с мертвой точки после того, как бойцы Николаевского горно-спасательного отряда откачали воду из понтона. Возле моста скопилось около сотни человек, которые возвращались с работы и не могли проехать к своим домам, сообщают "Новости-N".

Ранее сообщалось, что в Киеве обрушилась часть Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что строительство транспортной развязки и реконструкция Шулявского моста запланированы на следующий год. На строительство развязки и реконструкцию моста уйдет, ориентировочно, 1,5-2 года.