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    Под Николаевом ушел под воду мост через реку

    (обновлено: )21120
    В селе Пересадовка Витовского района Николаевской области ушел под воду понтонный мост на реке Ингул. Мост соединяет села Пересадовку и Михайло-Ларино, а также является частью автомобильной дороги, соединяющей Кировоградскую и Баштанскую трассы.
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    Как сообщила Служба автомобильных дорог Николаевской области, к вечеру понедельника силами горно-спасательного отряда и работников госпредприятия "Николаевский облавтодор" удалось возобновить движение через мост. 

    Строительство автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив

    "Движение по автодороге О151118 (Александровка-Николаев)-Пересадовка-(Днепропетровск-Николаев) – восстановлено", — отмечается в сообщении Службы автомобильных дорог области.

    Изначально, "утонувший" понтон пытались поднять при помощи подъемного крана, не получилось, так как понтон набрал до десятка тонн воды. Ситуация сбвинулась с мертвой точки после того, как бойцы Николаевского горно-спасательного отряда откачали воду из понтона. Возле моста скопилось около сотни человек, которые возвращались с работы и не могли проехать к своим домам, сообщают "Новости-N".

    Ранее сообщалось, что в Киеве обрушилась часть Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что строительство транспортной развязки и реконструкция Шулявского моста запланированы на следующий год. На строительство развязки и реконструкцию моста уйдет, ориентировочно, 1,5-2 года.

     

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