Киеву грозит повторение истории с Шулявским мостом, но на Нивках

Путепровод над станцией метро "Нивки" в Киеве находится в аварийном состоянии. Центральные опоры над проезжей частью транспортной развязки облуплены, покрыты трещинами, во многих местах видна ржавая арматура, сообщает "Информатор".

"По конструкциям с моста стекает дождевая и талая вода, затекает в трещины и постепенно делает свою разрушительную работу", — отмечает издание.

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Напомним, директор "Киевавтодора" Александр Густелев подал в отставку после обрушения пешеходной части консоли Шулявского путепровода.

"Как все знают, я принял кадровые решения. Нравится это кому-то или нет. Я инициировал увольнение заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры и главы Соломенского района", — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Вечером 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Находясь на месте ЧП, Кличко заявил, что мост "устал".