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    Киеву грозит повторение истории с Шулявским мостом, но на Нивках

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (45)

    (обновлено: )26
    Автомобильный мост возле метро Нивки в Киеве
    Автомобильный мост возле метро Нивки в Киеве
    Автомобильный мост возле метро Нивки в Киеве
    Автомобильный мост возле метро Нивки в Киеве
    Автомобильный мост возле метро Нивки в Киеве
    Автомобильный мост возле метро Нивки в Киеве
    Автомобильный мост возле метро Нивки в Киеве
    Железные части конструкции ржавеют и гниют
    Информатор
    Автомобильный мост возле метро Нивки в Киеве
    Автомобильный мост возле метро "Нивки" в Киеве
    Информатор
    Автомобильный мост возле метро Нивки в Киеве
    Автомобильный мост возле метро "Нивки" в Киеве
    Информатор
    Автомобильный мост возле метро Нивки в Киеве
    На таких опорах стоит путепровод, по которому ежедневно проезжает десятки тысяч авто
    Информатор
    Автомобильный мост возле метро Нивки в Киеве
    Состояние опор моста также ужасает
    Информатор
    Автомобильный мост возле метро Нивки в Киеве
    Автомобильный мост возле метро "Нивки" в Киеве
    Информатор

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    Железные части конструкции ржавеют и гниют

    Путепровод над станцией метро "Нивки" в Киеве находится в аварийном состоянии. Центральные опоры над проезжей частью транспортной развязки облуплены, покрыты трещинами, во многих местах видна ржавая арматура, сообщает "Информатор".

    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото
    Обвал Шулявского моста. Спецкор: Кличко чего-то не договаривает

    "По конструкциям с моста стекает дождевая и талая вода, затекает в трещины и постепенно делает свою разрушительную работу", — отмечает издание.  

    Смотрите также: Под Николаевом ушел под воду мост через реку

    Напомним, директор "Киевавтодора" Александр Густелев подал в отставку после обрушения пешеходной части консоли Шулявского путепровода.

    "Как все знают, я принял кадровые решения. Нравится это кому-то или нет. Я инициировал увольнение заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры и главы Соломенского района", — сказал мэр Киева Виталий Кличко. 

    Вечером 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Находясь на месте ЧП, Кличко заявил, что мост "устал"

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