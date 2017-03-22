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    Последствия теракта на мосту в Лондоне: вид с воздуха

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    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (21)

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    Вооруженное нападение на полицейского и случайных прохожих и туристов произошло днем в среду в самом центре Лондона на Вестминстерском мосту. Точное количество пострадавших и последовательность событий пока устанавливаются.
    RT/Youtube

    Известно, что погибли как минимум четверо, в том числе полицейский. Еще двадцать человек ранены, в том числе три французских лицеиста, посещавшие одну из главных лондонских достопримечательностей.

    Полиция классифицировала произошедшее как теракт.

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    Ровно год назад, 22 марта 2016 года, произошел теракт в Брюсселе, ответственность за который взяла на себя ИГ. Тогда в результате подрывов трех боевиков-смертников в брюссельском аэропорту и метрополитене погибло 35 мирных жителей.

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