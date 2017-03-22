В полиции раскрыли детали теракта в Лондоне

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КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина. Теракт у здания парламента в Лондоне осуществил один человек, сообщил журналистам заместитель главы Скотланд-Ярда Марк Роули.

"Мы располагаем информацией только об одном человеке. Однако в рамках меры предосторожности в ближайшее время видимое присутствие полиции в Лондоне усилится, в том числе на транспорте", — сказал он.

Ранее в СМИ циркулировали слухи о том, что террористов было двое и что полиция якобы ведет розыск второго злоумышленника.

По последним данным, в результате теракта четыре человека погибли, по меньшей мере 20 получили ранения.

"Мы надеялись, что этого никогда не случится, но это, к сожалению, стало реальностью. С большим сожалением я должен сообщить, что четыре человека погибли, включая полицейского. Ранены по меньшей мере двадцать человек", — сказал он.

Ранее Роули подтвердил, что машина проехала по Вестминстерскому мосту, сбив несколько человек, после чего остановилась у парламента, где злоумышленник нанес полицейскому ножевые ранения.

Напомним, на Вестминстерском мосту в Лондоне произошла стрельба, парламент Великобритании, который расположен неподалеку, приостановил работу в связи с ЧП.

Также неизвестный в районе парламента ранил ножом полицейского и сам был ликвидирован правоохранителями. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.

Вестминстерский мост – одно из главных туристических мест в Лондоне.

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