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    В полиции раскрыли детали теракта в Лондоне

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    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (21)

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    Заместитель главы Скотланд-Ярда Марк Роули сообщил, что теракт в центре Лондона совершил один человек, а не двое, как предполагалось ранее. Погибли четыре человека, двадцать пострадали.
    Стрельба у британского парламента
    BBC News

    КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина. Теракт у здания парламента в Лондоне осуществил один человек, сообщил журналистам заместитель главы Скотланд-Ярда Марк Роули.

    LIVE: Стрельба у здания британского парламента
    РИА Новости
    Террористическая атака у британского парламента. Прямая трансляция

    "Мы располагаем информацией только об одном человеке. Однако в рамках меры предосторожности в ближайшее время видимое присутствие полиции в Лондоне усилится, в том числе на транспорте", — сказал он.

    Ранее в СМИ циркулировали слухи о том, что террористов было двое и что полиция якобы ведет розыск второго злоумышленника.

    По последним данным, в результате теракта четыре человека погибли, по меньшей мере 20 получили ранения.

    "Мы надеялись, что этого никогда не случится, но это, к сожалению, стало реальностью. С большим сожалением я должен сообщить, что четыре человека погибли, включая полицейского. Ранены по меньшей мере двадцать человек", — сказал он.

    Ранее Роули подтвердил, что машина проехала по Вестминстерскому мосту, сбив несколько человек, после чего остановилась у парламента, где злоумышленник нанес полицейскому ножевые ранения.

    Напомним, на Вестминстерском мосту в Лондоне произошла стрельба, парламент Великобритании, который расположен неподалеку, приостановил работу в связи с ЧП. 

    Также неизвестный в районе парламента ранил ножом полицейского и сам был ликвидирован правоохранителями. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.

    Вестминстерский мост – одно из главных туристических мест в Лондоне.

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