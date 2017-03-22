МИД проверит, есть ли среди пострадавших в Лондоне украинцы

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Консул Украины в Лондоне проверяет, были украинцы среди пострадавших в результате инцидента у парламента в Лондоне, сообщает МИД Украины в Twitter.

"Трагические события в Лондоне. Консул проверяет, не пострадали ли украинцы", — говорится в сообщении МИДа.

Ранее сообщалось, что Вестминстерском мосту в Лондоне произошла стрельба, парламент Великобритании, который расположен неподалеку, приостановил работу в связи с ЧП. Соответствующее объявление сделал спикер палаты общин парламента. Здание оцеплено полицией. Парламентарии остаются внутри здания.

Также неизвестный в районе парламента ранил ножом полицейского и сам был ликвидирован правоохранителями.

Вестминстерский мост – одно из главных туристических мест в Лондоне.

Смотрите также фотоленту: Атаки в центре Лондона: могли пострадать до десяти человек (18+)