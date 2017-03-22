У британского парламента произошла стрельба: 12 раненых - очевидцы

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина, Мария Табак. На Вестминстерском мосту в Лондоне произошла стрельба, парламент Великобритании, который расположен неподалеку, приостановил работу в связи с ЧП.
Соответствующее объявление сделал спикер палаты общин парламента. Здание оцеплено полицией. Парламентарии остаются внутри здания.
A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ— Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 22 марта 2017 г.
Вместе с тем очевидцы инцидента сообщают о 12 пострадавших в результате инцидента.
Подробности выясняются.
Ранее сообщалось о стрельбе в школе на юге Франции.
Читайте также: Полицейский произвол стал нормой
Напомним, автомобиль въехал в толпу людей на параде в Новом Орлеане. Водитель въехал в толпу людей в китайском аэропорту.