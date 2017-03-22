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    В мире

    У британского парламента произошла стрельба: 12 раненых - очевидцы

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    Сообщается, что стрельба произошла на Вестминстерском мосту в Лондоне. Расположенный неподалеку парламент приостановил работу, парламентарии остаются внутри здания.
    Стрельба у британского парламента
    Twitter Luke Steele

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина, Мария Табак. На Вестминстерском мосту в Лондоне произошла стрельба, парламент Великобритании, который расположен неподалеку, приостановил работу в связи с ЧП.

    Соответствующее объявление сделал спикер палаты общин парламента. Здание оцеплено полицией. Парламентарии остаются внутри здания.

    Вместе с тем очевидцы инцидента сообщают о 12 пострадавших в результате инцидента.

    Подробности выясняются.

    Ранее сообщалось о стрельбе в школе на юге Франции.

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    Напомним, автомобиль въехал в толпу людей на параде в Новом Орлеане. Водитель въехал в толпу людей в китайском аэропорту.

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