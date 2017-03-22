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    Теракт в Лондоне. Парламент Шотландии остановил дебаты о независимости

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    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (11)

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    На среду было запланировано голосование по вопросу о проведении нового плебисцита в Шотландии. Пока не ясно, состоится ли оно после произошедшего.
    Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Ассамблея (парламент) Шотландии приостановила дебаты по референдуму о независимости региона в связи в произошедшим в Лондоне терактом.

    Стрельба у британского парламента
    REUTERS Stefan Wermuth
    Стрельба в Лондоне. Британский парламент в оцеплении полиции

    На среду было запланировано голосование по вопросу о проведении нового плебисцита.

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    Состоится ли оно теперь, пока не известно.

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    Ранее в Лондоне несколько человек, в том числе сотрудник полиции, были ранены в результате двух инцидентов, произошедших на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента.

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    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
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