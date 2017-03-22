Теракт в Лондоне. Парламент Шотландии остановил дебаты о независимости

КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Ассамблея (парламент) Шотландии приостановила дебаты по референдуму о независимости региона в связи в произошедшим в Лондоне терактом.

На среду было запланировано голосование по вопросу о проведении нового плебисцита.

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Состоится ли оно теперь, пока не известно.

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Ранее в Лондоне несколько человек, в том числе сотрудник полиции, были ранены в результате двух инцидентов, произошедших на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента.