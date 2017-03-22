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    Умерла одна из пострадавших в результате теракта в Лондоне – ТВ

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    Женщина умерла в результате инцидента на Вестминстерском мосту, сообщает одна из телерадиокорпораций со ссылкой на врача лондонского госпиталя. Остальные пострадавшие получили "катастрофические ранения".
    Стрельба у британского парламента
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Одна из пострадавших в результате теракта в Лондоне скончалась, сообщает телерадиокорпорация ВВС со ссылкой на врача лондонского госпиталя.

    Стрельба у британского парламента
    REUTERS Stefan Wermuth
    Стрельба в Лондоне. Британский парламент в оцеплении полиции

    "Женщина умерла в результате инцидента на мосту", — говорится в сообщении.

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    Также медики заявили, что остальные пострадавшие получили "катастрофические ранения".

    Ранее стало известно, что несколько человек, в том числе сотрудник полиции, были ранены в результате двух инцидентов в Лондоне, произошедших на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента.

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    Стрельба у британского парламента
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