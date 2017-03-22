Умерла одна из пострадавших в результате теракта в Лондоне – ТВ

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Одна из пострадавших в результате теракта в Лондоне скончалась, сообщает телерадиокорпорация ВВС со ссылкой на врача лондонского госпиталя.

"Женщина умерла в результате инцидента на мосту", — говорится в сообщении.

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Также медики заявили, что остальные пострадавшие получили "катастрофические ранения".

Ранее стало известно, что несколько человек, в том числе сотрудник полиции, были ранены в результате двух инцидентов в Лондоне, произошедших на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента.