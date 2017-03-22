Стрельба в Лондоне. Британский парламент в оцеплении полиции

Лондонское управление транспорта и полиция просят горожан воздержаться от поездок через район парламента и не использовать станцию метро "Вестминстер" в связи с тем, что несколько улиц и станция были закрыты из-за инцидента со стрельбой.

"Да, мы можем подтвердить, что станция "Вестминстер" остается полностью закрытой на вход и выход. Мы просим людей не планировать поездки с ее использованием", - сказали РИА Новости в управлении.

Лондонская полиция призывает автомобилистов и пешеходов при планировании маршрутов избегать Парламентскую площадь, улицу Уайтхолл, улицу Виктория и ближайшую к комплексу парламентских зданий часть набережной Темзы.

Helicopter landing on Parliament Square with emergency services. pic.twitter.com/g3LqOwp6bR — Jim Waterson (@jimwaterson) 22 марта 2017 г.

"Просим избегать посещения этого района из-за того, что ряд улиц в нем перекрыты", - сказали в Скотланд-Ярде.

Shaky video of commotion after Parliament shooting. pic.twitter.com/ofGZwcMgaA — Patrick Daly (@thepatrickdaly) 22 марта 2017 г.

​Из-за перекрытых улиц в районе комплекса зданий парламента нарушено движение автобусов.

Движение поездов в Лондоне и пригородах осуществляется без изменений.

Лондонские аэропорты принимают и отправляют рейсы по расписанию.

Агентство Reuters, чей фотограф оказался на месте происшествия, сообщало о перестрелке на мосту у здания парламента. По разным данным, могли пострадать до десяти человек.

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Позже СМИ сообщили, что автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, где произошел инцидент со стрельбой. О состоянии пострадавших не сообщается.