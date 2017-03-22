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    Стрельба в Лондоне. Британский парламент в оцеплении полиции

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    (обновлено: )24210
    Жителей и гостей Лондона просят воздержаться от поездок через район парламента и не использовать станцию метро "Вестминстер". Движение поездов в столице и пригородах осуществляется без изменений.
    Стрельба у британского парламента
    REUTERS Stefan Wermuth

    Лондонское управление транспорта и полиция просят горожан воздержаться от поездок через район парламента и не использовать станцию метро "Вестминстер" в связи с тем, что несколько улиц и станция были закрыты из-за инцидента со стрельбой.

    "Да, мы можем подтвердить, что станция "Вестминстер" остается полностью закрытой на вход и выход. Мы просим людей не планировать поездки с ее использованием", - сказали РИА Новости в управлении.

    Лондонская полиция призывает автомобилистов и пешеходов при планировании маршрутов избегать Парламентскую площадь, улицу Уайтхолл, улицу Виктория и ближайшую к комплексу парламентских зданий часть набережной Темзы.

    "Просим избегать посещения этого района из-за того, что ряд улиц в нем перекрыты", - сказали в Скотланд-Ярде.

    ​Из-за перекрытых улиц в районе комплекса зданий парламента нарушено движение автобусов.

    Стрельба у британского парламента
    REUTERS Toby Melville
    Атаки в центре Лондона: могли пострадать до десяти человек (18+)

    Движение поездов в Лондоне и пригородах осуществляется без изменений.

    Лондонские аэропорты принимают и отправляют рейсы по расписанию.

    Агентство Reuters, чей фотограф оказался на месте происшествия, сообщало о перестрелке на мосту у здания парламента. По разным данным, могли пострадать до десяти человек.

    Смотрите также: Стрельба и наезд на людей в Лондоне: первые кадры с места ЧП

    Позже СМИ сообщили, что автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, где произошел инцидент со стрельбой. О состоянии пострадавших не сообщается.

    REUTERS Toby Melville
    Стрельба у британского парламента

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