В результате стрельбы в Лондоне ранен полицейский

КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина. Полицейский ранен на территории, прилегающей к зданию британского парламента, сказал парламентариям лидер палаты общин Дэвид Лидингтон.

Полиция и служба безопасности парламента запретили парламентариям покидать здание.

Ранее сообщалось, что Вестминстерском мосту в Лондоне произошла стрельба, парламент Великобритании, который расположен неподалеку, приостановил работу в связи с ЧП. Соответствующее объявление сделал спикер палаты общин парламента. Здание оцеплено полицией. Парламентарии остаются внутри здания.

Также неизвестный в районе парламента ранил ножом полицейского и сам был ликвидирован правоохранителями.

Вестминстерский мост – одно из главных туристических мест в Лондоне.

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