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    В результате стрельбы в Лондоне ранен полицейский

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    Сообщается, что в результате стрельбы ранение получил полицейский, правоохранители и спецслужбы запретили парламентариям покидать здание.
    Стрельба у британского парламента
    REUTERS Stefan Wermuth

    КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина. Полицейский ранен на территории, прилегающей к зданию британского парламента, сказал парламентариям лидер палаты общин Дэвид Лидингтон.

    Полиция и служба безопасности парламента запретили парламентариям покидать здание.

    Ранее сообщалось, что Вестминстерском мосту в Лондоне произошла стрельба, парламент Великобритании, который расположен неподалеку, приостановил работу в связи с ЧП. Соответствующее объявление сделал спикер палаты общин парламента. Здание оцеплено полицией. Парламентарии остаются внутри здания.

    Также неизвестный в районе парламента ранил ножом полицейского и сам был ликвидирован правоохранителями.

    Вестминстерский мост – одно из главных туристических мест в Лондоне.

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