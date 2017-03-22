Террористическая атака у британского парламента. Прямая трансляция

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По меньшей мере двенадцать человек ранены во время инцидента на Вестминстерском мосту неподалеку от здания парламента Великобритании. Позже двое пострадавших скончались, сообщает BBC со ссылкой на врача лондонского госпиталя. По словам медиков, некоторые пострадавшие получили "катастрофические ранения". Как заявили в Скотланд-Ярде, точное число пострадавших еще уточняется.

Преступник на автомобиле сбил на мосту несколько прохожих. После этого он ударил ножом полицейского рядом с парламентом и был ликвидирован. Полиция рассматривает произошедшее как теракт.

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Британские СМИ со ссылкой на источник в полиции сообщают, что злоумышленников могло быть двое, а инциденты на мосту и у парламента — связаны.

По последним данным, трое полицейских ранены во время теракта в Лондоне.