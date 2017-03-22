наверх
22.03.201720:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.09
  • USD26.85- 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    Террористическая атака у британского парламента. Прямая трансляция

    Тема:

    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (16)

    (обновлено: )12520
    Предположительно, машина проехала по Вестминстерскому мосту, наехала на тротуар, сбила несколько прохожих, доехала до здания парламента, где была задержана полицией.
    (0:00 / .00Mb / просмотров видео: 28)
    РИА Новости

    По меньшей мере двенадцать человек ранены во время инцидента на Вестминстерском мосту неподалеку от здания парламента Великобритании. Позже двое пострадавших скончались, сообщает BBC со ссылкой на врача лондонского госпиталя. По словам медиков, некоторые пострадавшие получили "катастрофические ранения". Как заявили в Скотланд-Ярде, точное число пострадавших еще уточняется.

    Стрельба у британского парламента
    REUTERS Stefan Wermuth
    Стрельба в Лондоне. Британский парламент в оцеплении полиции

    Преступник на автомобиле сбил на мосту несколько прохожих. После этого он ударил ножом полицейского рядом с парламентом и был ликвидирован. Полиция рассматривает произошедшее как теракт.

    Смотрите также: Атаки в центре Лондона: могли пострадать до десяти человек (18+)

    Британские СМИ со ссылкой на источник в полиции сообщают, что злоумышленников могло быть двое, а инциденты на мосту и у парламента — связаны.

    По последним данным, трое полицейских ранены во время теракта в Лондоне.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Певица Юлия Самойлова
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ
    Акция протеста под "Сбербанком" в Сумах
    "Геть з України". Атаки на банки РФ
    Александр Захарченко. Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия