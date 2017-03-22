Один из погибших в результате теракта в Лондоне - полицейский

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Среди погибших в результате теракта рядом с Парламентом Великобритании в Лондоне был полицейский, передает телерадиокорпорация Би-би-си.

"Один из убитых – офицер полиции", — сообщает телеканал.

Ранее Скотланд-Ярд сообщил, что несколько человек пострадали, "включая полицейских". Точное количество пострадавших представитель полиции не назвал.

Позже стало известно, что в результате теракта скончались два человека.

Напомним, на Вестминстерском мосту в Лондоне произошла стрельба, парламент Великобритании, который расположен неподалеку, приостановил работу в связи с ЧП. Соответствующее объявление сделал спикер палаты общин парламента. Здание оцеплено полицией. Парламентарии остаются внутри здания.

Также неизвестный в районе парламента ранил ножом полицейского и сам был ликвидирован правоохранителями. По предварительным данным, в результате стрельбы и наезда автомобиля на людей пострадали 12 человек.

Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.

Вестминстерский мост – одно из главных туристических мест в Лондоне.

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