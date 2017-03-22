КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до двух, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Два инцидента произошли днем в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. Ранены несколько человек, в том числе сотрудник полиции. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в результате теракта в Лондоне скончалась. Также медики заявили, что остальные пострадавшие получили "катастрофические ранения".