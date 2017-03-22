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    Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до двух

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    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (11)

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    Стрельба у британского парламента
    REUTERS Stefan Wermuth

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до двух, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

    Два инцидента произошли днем в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. Ранены несколько человек, в том числе сотрудник полиции. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.

    Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в результате теракта в Лондоне скончалась. Также медики заявили, что остальные пострадавшие получили "катастрофические ранения".

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