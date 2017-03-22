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    Премьер проведет экстренное совещание из-за теракта в Лондоне

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    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (16)

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    Официальный представитель британского премьера сообщил, что вечером в среду глава правительства Тереза Мэй проведет экстренное совещание из-за теракта в Лондоне.
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на неформальном саммите лидеров Евросоюза в столице Мальты Валетте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Премьер Великобритании Тереза Мэй проведет экстренное совещание с членами кабинета министров из-за произошедшего в среду теракта, сообщил ее официальный представитель.

    "Премьер соберет экстренное совещание с членами кабинета этим вечером", — сказал он журналистам.

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    Два инцидента произошли днем в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. Ранены несколько человек, в том числе сотрудник полиции. По последним данным, двое пострадавших скончались. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.

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