Премьер проведет экстренное совещание из-за теракта в Лондоне

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Премьер Великобритании Тереза Мэй проведет экстренное совещание с членами кабинета министров из-за произошедшего в среду теракта, сообщил ее официальный представитель.

"Премьер соберет экстренное совещание с членами кабинета этим вечером", — сказал он журналистам.

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Два инцидента произошли днем в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. Ранены несколько человек, в том числе сотрудник полиции. По последним данным, двое пострадавших скончались. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.