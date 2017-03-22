Появилось первое фото лондонского террориста

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В интернете появилась фотография предполагаемого террориста, участвовавшего в нападении у здания парламента, в результате которого ранения получили несколько человек.

Фотография сделана на улице Лондона, на ней изображены двое — предполагаемый террорист и полицейский.

Предполагаемый террорист имеет неевропейскую внешность, одет в куртку серого цвета, на нем также головной убор, характерный для жителей Пакистана. В руках мужчина держит большой нож с зеленой рукояткой, на фото запечатлен момент, когда мужчина поднес нож к своему горлу.

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Позади предполагаемого преступника находится сотрудник полиции Лондона в униформе, на фотографии запечатлен момент, когда сотрудник правоохранительных органов, предположительно, тянется за оружием.

В Лондоне в результате двух инцидентов возле здания парламента несколько человек получили ранения, двое, по сообщениям британских телеканалов, скончались. Предположительно, машина проехала по Вестминстерскому мосту, наехала на тротуар, сбила нескольких прохожих, доехала до здания парламента, где была задержана полицией. Злоумышленник ударил ножом полицейского, после чего был застрелен другим сотрудником полиции.