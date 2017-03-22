Теракт в Лондоне. Фото с подозреваемым оказалось старым снимком

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Появившееся в интернете фото с подозреваемым в совершении теракта в Лондоне оказалось снимком, сделанным в 2013 году.

Два инцидента произошли в Лондоне в среду — на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. Автомобиль сбил прохожих на Вестминстерском мосту, затем врезался в здание. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека и по меньшей мере 20 пострадали.

Ранее сообщалось, что в интернете появилась фотография предполагаемого террориста, участвовавшего в нападении на полицейских и прохожих у здания британского парламента. На снимке были изображены двое — предполагаемый террорист, в руках у которого был большой нож с зеленой рукояткой, и полицейский. На фото запечатлен момент, когда мужчина поднес нож к своему горлу, а сотрудник правоохранительных органов, предположительно, тянется за оружием.

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Как следует из сообщения ряда СМИ, в том числе Telegraph, Daily Mail, где размещено фото, подходящее под описание якобы террориста и полицейского, события происходили еще в 2013 году. Telegraph писал, что в феврале житель Лондона, 54-летний Талхат Реман (Talhat Rehman), во время смены караула у Букингемского дворца вынул два ножа, а при приближении полиции приставил один из них себе к горлу. На видео, опубликованном на сайте издания, видно, как сотрудник полиции применяет для усмирения нарушителя порядка электрошокер. Помимо нарушения общественного порядка мужчину обвинили в ношении режущего оружия в общественном месте, он был задержан.